Savigliano, Oasi Giovani ha celebrato la “Giornata dei calzini spaiati”

Calze diverse, indossate in modo non abbinato, di proposito. Anche quest’anno Oasi Giovani ha celebrato la “Giornata dei calzini spaiati”, iniziativa che si celebra ogni anno all’inizio di febbraio per sensibilizzare i bambini nei confronti della diversità e delle differenze.

L’iniziativa, nata alcuni anni fa in una scuola del Friuli e poi diffusasi anche grazie ai social network, è stata celebrata venerdì con momenti ludici e di riflessione, sia al Centro educativo post-scolastico che nei servizi all’infanzia dell’ente.

«Al Centro Educativo – dicono da corso Roma – i nostri calzini non si sono messi d’accordo… e va benissimo così! Calzini diversi, colori strani, fantasie pazze: perché essere tutti uguali quando essere unici è molto più divertente?».

«Ogni bambino – affermano da micronidi e baby-parking – porta con sé una storia, un ritmo, un modo speciale di stare nel mondo. Il nostro compito è quello di accogliere queste differenze, valorizzandole tutti i giorni».