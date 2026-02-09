Consegnata al Ministro Crosetto la Castagna d’Oro di Venasca

Sabato 7 febbraio è stata consegnata al Ministro della Difesa Guido Crosetto la Castagna d’Oro, il riconoscimento che ogni anno il Comune di Venasca assegna a un personaggio cuneese che si è distinto per il proprio impegno e il proprio valore. È stato il sindaco di Venasca, Silvano Dovetta, a dare al Ministro il riconoscimento, insieme al presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo.

«È stato davvero un bel momento ritrovarci e poter consegnare la Castagna d’Oro a Guido Crosetto – ha detto il sindaco di Venasca Silvano Dovetta –. Con Guido ci conosciamo da tanto tempo: ho avuto modo di lavorare con lui nei primi anni Duemila, sui banchi della Provincia di Cuneo, quando svolgeva il ruolo di consigliere provinciale. Sono anni che ricordo con grande affetto, perché già allora si vedevano chiaramente le sue capacità, la serietà e soprattutto il suo grande cuore. Quelle qualità le ha poi dimostrate fino in fondo anche a livello nazionale, portando con sé lo stile e i valori della nostra terra. Questa premiazione vuole proprio ricordare che l’impegno per la comunità nasce dai territori, e che servire lo Stato è, in fondo, la stessa cosa che servire il proprio paese: con serietà, passione e senso di responsabilità. Guido Crosetto è un grande cuneese, un uomo delle nostre terre, che ha saputo portare l’esperienza maturata qui, tra la gente, fino ai più alti livelli delle istituzioni».

In occasione del conferimento, è stata letta la motivazione di questo riconoscimento, riportata nella pergamena firmata dal sindaco e dall’Amministrazione comunale che è stata consegnata al Ministro: «Al Ministro della Difesa della Repubblica Italiana Guido Crosetto, cuneese e uomo delle nostre terre che, nel suo percorso di servizio nelle istituzioni fino all’attuale incarico di Governo, ha mantenuto vivo il legame con il Piemonte e con la provincia di Cuneo, in segno di riconoscenza da parte di una comunità che non dimentica chi porta in alto i valori nati nei nostri paesi».

L’annuncio dell’attribuzione della Castagna d’Oro a Guido Crosetto era stato dato lo scorso 18 ottobre, in occasione dell’inaugurazione della 34ª edizione della Mostra Mercato “La Castagna”. Nella stessa giornata era stata consegnata un’altra Castagna d’Oro alla famiglia Bressi, per la lunga e ininterrotta attività professionale svolta sul territorio, simbolo di dedizione e continuità.

Il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, presente anche in quella giornata, aveva definito la scelta di attribuire il riconoscimento al ministro Crosetto «una bellissima idea, un riconoscimento sentito», sottolineando il valore simbolico di un’iniziativa capace di tenere insieme la dimensione locale e quella nazionale, nel segno della continuità dei valori civici che nascono nelle comunità e si esprimono anche ai più alti livelli istituzionali. In passato il Comune di Venasca aveva già assegnato la Castagna d’Oro a personalità pubbliche come Ferruccio Dardanello, Giovanni Quaglia e Alberto Cirio.