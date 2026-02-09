Ceva inaugura l’Ospedale di Comunità alla presenza dell’assessore regionale Riboldi

Mercoledì 11 febbraio alle ore 17 presso il nosocomio cebano, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, verrà inaugurato l’Ospedale di Comunità di Ceva.

Gli Ospedali di Comunità, così come previsto dal dettato normativo, sono strutture che svolgono una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, rivolti pertanto a pazienti la cui condizione richieda interventi e cure di bassa intensità clinica, potenzialmente erogabili a domicilio, ma che al contempo necessitano di sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio.

L’Ospedale di Comunità diventa così un presidio fondamentale per garantire un’assistenza adeguata e completa, senza però gravare sui posti letto e sulla restante attività delle strutture ospedaliere, che possono focalizzare il loro operato su casi più complessi.

“Questa inaugurazione è la conferma di come il lavoro di squadra e l’impegno di tutti generi frutti concreti, dei quali può beneficiare l’intera collettività.” Queste le parole del sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli. “Grazie alla collaborazione tra sindaci, Asl e Regione Piemonte l’attenzione sull’ospedale di Ceva e sulla sanità del nostro territorio è sempre stata alta, prova ne è il fatto che l’assessore Riboldi sia qui con noi per la quarta volta in poco più di un anno. La gestione della sanità, che tocca una delle corde più sensibili della cittadinanza, della comunità, non può essere una progettualità calata dall’alto, ma per essere funzionale alle reali necessità del territorio dev’essere un percorso condiviso, e così è stato questo Ospedale di Comunità.”

Alle ore 18, presso la sala conferenze dell’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida (Ceva, via Case Rosse 1), si terrà infine l’incontro, alla presenza del direttore generale dell’Asl CN1 Giuseppe Guerra e dell’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò, per l’illustrazione delle Convenzioni/Protocollo d’Intesa tra Asl CN1 e Regione Liguria. Si ricorda che il panel delle ore 18 è aperto al pubblico.