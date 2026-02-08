Formazione e sicurezza: gli studenti dell’ITIS di Verzuolo a lezione con E-Distribuzione

ITIS di Verzuolo

Il 2 febbraio 2026 si è svolta una giornata di formazione tecnica e di orientamento professionale rivolta alle classi 4F e 4G dell’indirizzo Elettrotecnica dell’IIS Denina Pellico Rivoira, sede ITIS di Verzuolo. Gli studenti sono stati protagonisti di un’interessante attività didattica realizzata in collaborazione con E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione.

L’incontro ha permesso agli studenti di approfondire il tema degli interventi sulle linee elettriche di distribuzione in media e bassa tensione, fondamentali per garantire la continuità e la sicurezza della rete elettrica nazionale. I tecnici di E-Distribuzione hanno introdotto la lezione con una parte teorica, illustrando nel dettaglio le misure di sicurezza attiva e passiva adottate durante le operazioni sul campo, le procedure operative e l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Ampio spazio è stato dedicato all’importanza della sicurezza, tema centrale non solo per i professionisti del settore elettrico ma per tutti coloro che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro. Dopo l’introduzione teorica, gli studenti sono stati coinvolti in modo diretto e partecipativo grazie all’utilizzo di strumenti di realtà virtuale, che hanno permesso di simulare situazioni operative reali in totale sicurezza.

Guidati passo dopo passo dai tecnici presenti, i ragazzi hanno potuto sperimentare per alcune ore le attrezzature utilizzate da E-Distribuzione per l’addestramento del proprio personale, vivendo un’esperienza immersiva e altamente formativa. Un’occasione concreta per avvicinare la scuola al mondo del lavoro e comprendere le competenze richieste nel settore della distribuzione dell’energia elettrica.

L’attività si è rivelata particolarmente utile anche in ottica di orientamento professionale, mettendo in evidenza uno dei numerosi sbocchi lavorativi che lo studio dell’elettrotecnica può offrire. La collaborazione tra l’Istituto e E-Distribuzione proseguirà nei prossimi mesi con nuove iniziative: sarà infatti coinvolto anche il quinto anno, che avrà l’opportunità di visitare una cabina primaria, approfondendo così ulteriormente il percorso di conoscenza sul funzionamento della rete elettrica.

