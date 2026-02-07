Seconda domenica di febbraio per il girone A di Serie D, al via la 23esima giornata. Il Saluzzo dopo aver ritrovato i tre punti nell’ultimo match contro il Gozzano, viaggia verso la Liguria, in particolare a Vado. Match delicato per entrambe, i marchionali per dimenticare definitivamente il mese di gennaio, mentre i genovesi per restare attaccato al Ligorna; una sfida quella del “Chittolina” tutta da vivere.

Sfida delicata anche per il Ligorna, attualmente leader a +2 dal Vado. Genovesi che affrontano l’Imperia, proprio la squadra che ha “regalato” il primato nello scorso turno grazie al pareggio contro il Vado. Chissà se potrà ancora una volta riaprire il girone A. In zona playoff, il Sestri Levante affronta il Club Milano, reduce dalla brutta sconfitta nel derby contro il Varese. Proprio i biancorossi, affrontano la Biellese, match determinante per la corsa playoff, alla quale i bianconeri si sono invitati nelle ultime giornate. Chi né può approfittare è il Chisola, a Vinovo riceve l’Asti ormai sempre più giù in classifica.

Match interessante tra Valenzana Mado e Celle Varazze, con i liguri che sono usciti dalla zona playout nello scorso turno. Derby ligure tra Lavagnese e Sanremese che può pesare in fase salvezza. Il Gozzano riceve l’ostico Derthona, per i piemontesi occasione di provare a fare punti per risalire in classifica. Infine Cairese-NovaRomentin, con i liguri imbattuti addirittura dal 23 novembre, hanno un’occasione d’oro per strappare una vittoria e uscire dalle zone calde.