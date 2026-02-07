Confartigianato Cuneo lancia la prima edizione del Corso HACCP 2026

Confartigianato Cuneo inaugura il 2026 con un’iniziativa dedicata alle microimprese agroalimentari del territorio: lunedì 2 marzo 2026 si terrà la prima edizione annuale del Corso di formazione HACCP, un appuntamento pensato per supportare operatori e imprese nel mantenimento degli standard di sicurezza alimentare, nel rispetto degli obblighi di legge e in vista dei controlli ufficiali.

Il corso è rivolto a titolari, collaboratori e dipendenti delle microimprese agroalimentari della provincia di Cuneo che operano nei settori: produzione, trasformazione e confezionamento (laboratori artigiani), vendita e distribuzione, preparazione e somministrazione (bar, ristoranti, gastronomie) e trasporto di alimenti e bevande.

La formazione rappresenta il primo pilastro per una corretta gestione del rischio. Il percorso consentirà ai partecipanti di comprendere come applicare le “Linee di indirizzo” per una gestione semplificata introdotte dalla Regione Piemonte con D.D. 27 maggio 2024, n. 359, orientate a una riduzione degli adempimenti non necessari e a un maggiore focus su formazione e procedure preventive: manutenzione delle attrezzature, controllo delle materie prime, gestione di temperature e allergeni. L’obiettivo è coniugare meno burocrazia e massima sicurezza per impresa e consumatore.

Per partecipare è necessario iscrivere gli operatori alla sessione formativa. I posti sono limitati per garantire un migliore livello di interazione.

Dettagli del corso

Data: Lunedì 2 marzo 2026

Orario: 9 :00 – 13:00

Modalità: Online (formazione a distanza, per favorire la partecipazione su tutto il territorio provinciale riducendo tempi e costi di trasferta)

(formazione a distanza, per favorire la partecipazione su tutto il territorio provinciale riducendo tempi e costi di trasferta) Quota di partecipazione: Associati Confartigianato Cuneo: € 55,00 + IVA / Non associati: € 85,00 + IVA

Certificazione: al termine del corso, previo superamento di un test a risposta multipla, verrà rilasciato attestato di partecipazione a norma di legge.

A fianco delle imprese, lo Sportello Agroalimentare di Confartigianato Cuneo offre supporto nell’interpretazione della normativa regionale e nell’applicazione operativa dei requisiti, trasformandoli in pratiche quotidiane sostenibili. L’obiettivo è aiutare le microimprese a presentarsi pronte in caso di ispezione, con un piano di autocontrollo snello ed efficace. Dopo il corso online, potrà inoltre essere programmato un sopralluogo presso i locali aziendali per valutare sul campo l’aggiornamento del manuale HACCP.