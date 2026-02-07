Giovedì 12 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17, la Sala Mostre della Provincia di Cuneo (Corso Nizza 23 – angolo corso Dante) ospiterà l’Infoday di presentazione della seconda finestra del 4° bando per Progetti singoli del Programma di cooperazione transfrontaliera Francia- Italia Alcotra.

L’evento è organizzato e promosso congiuntamente da Provincia di Cuneo e Regione Piemonte. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria al seguente link: https://forms.gle/5H2YnG1upYw9ycx38.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali dell’Assessore regionale alla Montagna, Marco Gallo, e del Consigliere provinciale delegato alla Programmazione europea e Alcotra, Silvano Dovetta. Seguiranno gli interventi tecnici dei funzionari dei due Enti. Ampio spazio sarà infine dedicato alla discussione, con l’obiettivo di orientare i potenziali beneficiari verso proposte mature e di qualità, in grado di contribuire allo sviluppo sostenibile e alla resilienza dei territori alpini.

Il bando Alcotra rimarrà aperto fino alle ore 12 del 29 maggio. Sono sette le misure se cui è possibile candidare progetti: digitalizzazione, sviluppo delle competenze e specializzazione intelligente, impiego di energie rinnovabili, adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi, preservazione della biodiversità, mobilità urbana multimodale e sostenibile, miglior governance della cooperazione. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 26 milioni di euro di FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale).

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Programmazione Europea della Provincia di Cuneo all’indirizzo e-mail: [email protected].