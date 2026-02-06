Volley D/F – Si riparte dopo la sosta, Busca sfida Monviso. Mondovì-Canelli scontro salvezza

Si torna in campo dopo due weekend di pausa per la quattordicesima giornata del campionato di Serie D femminile di pallavolo, prima del girone di ritorno. La Lcm-Mc 1933 Busca affronta il Monviso Volley Pinerolo. Il Centallo Volley può trovare insidie nella trasferta di Moncalieri, mentre la Cemental Marene non dovrebbe avere problemi contro il CUS-Pianezza Volley Lab. Nella zona salvezza, Bam Mondovì – PVB Canelli Cime Careddu è uno scontro diretto fondamentale per fare punti.

La capolista Lcm-Mc 1933 Busca ospita il Monviso Volley Pinerolo in una sfida che sulla carta vede favorite le padrone di casa. Le buschesi, leader con trentasette punti, hanno chiuso il girone di andata con cinque punti di vantaggio e puntano a consolidare ulteriormente il primato. Le ragazze di coach Lamberti arrivano da due settimane intense in cui hanno disputato la semifinale di Coppa Piemonte, uscendone sconfitte.

La Cemental Marene non dovrebbe avere problemi nella sfida casalinga contro il CUS-Pianezza Volley Lab. Le gialloblu di coach Leonardo Dovetta, seconde con trentadue punti e reduci dalla sconfitta al tie-break contro Centallo nell’ultimo turno, puntano a tornare ai tre punti per non perdere ulteriore terreno dalla capolista. Le torinesi, ultime con un solo punto, cercano ancora la prima vittoria stagionale ma la differenza tecnica appare abissale.

Il Centallo Volley può trovare insidie nella trasferta di Moncalieri contro il Moncalieri Volley Dravelli. Le rossoblu di Massucco e Marchisio, terze con trenta punti e reduci dalla vittoria nel big match a Marene, vogliono consolidare la posizione nella zona alta della classifica. Le moncalieresi, con diciotto punti, sono reduci dal punto conquistato contro il Monviso Volley Pinerolo e proveranno a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà le più quotate avversarie.

Il New Volley Asti ospita il Club 76 L’Alba Volley in una sfida che vede favorite le astigiane. Le padrone di casa, quarte con ventinove punti e a un solo punto dal Centallo, sono reduci dal successo contro Racconigi e puntano a dare continuità per agganciare il terzo posto. Le albesi, con quindici punti, cercano di allontanarsi dalla zona calda della classifica ma la differenza tecnica sembra sorridere alle astigiane.

La Virtus Boves ospita la Rs Volley Racconigi in una sfida che può dire molto sulle ambizioni di entrambe. Le bovesane, con sedici punti e reduci dalla vittoria sul PGS El Gall, vogliono consolidare la posizione e allontanarsi definitivamente dalla zona salvezza. Le racconigesi di coach Roberta Saimandi, quinte con venticinque punti, hanno bisogno di una reazione dopo due sconfitte consecutive per non perdere ulteriore contatto con le prime posizioni.

Scontro diretto fondamentale per la salvezza tra Bam Mondovì e PVB Canelli Cime Careddu. Le giovanissime Under 14 di coach Viola, con quattordici punti, sono reduci dalla vittoria contro la Libellula VAB e vogliono consolidare la posizione. Le astigiane, con lo stesso numero di punti, cercano di allontanarsi dalla zona calda in una sfida equilibrata dove ogni punto può essere decisivo.

Il PGS El Gall ospita la Libellula VAB in una sfida che le langarole non possono sbagliare. Con diciotto punti e reduci dalla sconfitta contro la Virtus Boves, la squadra deve tornare ai tre punti per consolidare la posizione e allontanarsi dalla zona calda. Le braidesi, penultime con quattro punti, hanno bisogno di una vittoria per tenere vive le speranze di salvezza.

SERIE D FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 14 (7/2)

Bam Mondovì – PVB Canelli Cime Careddu

PGS El Gall – Libellula VAB

Cemental Marene – CUS-Pianezza Volley Lab

Virtus Boves – Rs Volley Racconigi

New Volley Asti – L’Alba Volley

Moncalieri Volley Dravelli – Centallo Volley

Lcm-Mc 1933 Busca – Monviso Volley Pinerolo

