Volley C/F – Si riparte! Villanova e Vbc Savigliano tentano il rilancio, Roero-Playasti è intrigante

La quattordicesima giornata del campionato di Serie C femminile di pallavolo segna l’inizio del girone di ritorno dopo due settimane di stop. Per le squadre cuneesi è un weekend cruciale per rilanciarsi dopo il sabato difficile dell’ultima giornata di andata, con sfide che possono dire molto sul prosieguo della stagione.

Il Villanova Volley, secondo a 33 punti dopo aver perso la leadership nell’ultima giornata di andata, cerca di ripartire nella trasferta di Giaveno contro la Farid Val Sangone Volley. Le monregalesi di coach Ravotti devono scrollarsi di dosso la sconfitta di Almese, dove non sono riuscite ad esprimersi al loro meglio, e tornare alla vittoria per non perdere ulteriore terreno dall’AF Volley capolista. Le avversarie, decime a 16 punti, rappresentano un ostacolo alla portata per il Villanova, che parte con i favori del pronostico ma dovrà prestare massima attenzione per non farsi sorprendere ancora una volta.

La CRS Martino Vbc Savigliano, quarta a 28 punti, può rilanciarsi dopo il periodo di stop con la sfida casalinga contro la Turintech Chisola Volley. Le saviglianesi di coach Porello hanno conquistato la Coppa Piemonte durante la pausa e ora devono trasferire quella vittoria anche in campionato per riaprire i giochi nelle posizioni di vertice. Chisola, nona a 17, è squadra giovane e in crescita ma sulla carta alla portata di Savigliano, che parte con tutti i favori del pronostico. Serve una vittoria convincente per rilanciare le ambizioni di alta classifica e mettere pressione alle prime tre.

Il Volley Roero Città di Canale, undicesimo, ospita il Club76 Playasti in una sfida difficile contro una squadra giovane e altrettanto in crescita. Le canalesi di coach Benvenuti devono riscattare le tre sconfitte consecutive dell’ultimo periodo e tornare alla vittoria per consolidare la posizione di metà classifica. Le astigiane, settime insieme alla Sicom Cherasco, sono squadra fisica e imprevedibile, capace di giocare a livelli alti nella serata giusta. Match equilibrato e aperto a qualsiasi risultato, con il Roero che davanti al proprio pubblico può provare a fare risultato.

Trasferta molto complicata per la Sicom Cherasco, che fa visita all’Isil Volley Almese Massi, terza forza del campionato a 31 punti. Le nerostellate di coach Spincich arrivano all’appuntamento dopo la vittoria al tie-break contro Playasti ma affrontano un avversario di caratura superiore. Almese, reduce dalla vittoria contro il Villanova, è squadra lanciata e in forma, difficile da affrontare sul proprio campo. Per Cherasco serve l’impresa per strappare punti e rimanere agganciata alla zona alta della classifica.

Trasferta proibitiva per l’Editel Bam Vicoforte Volley Ceva, che fa visita al Mollificio Rmi Val Chisone, quinta forza del campionato. Le vicesi di coach Pagliuca, tredicesime e non al completo, affrontano un avversario di livello superiore in una sfida dove serve l’impresa per fare punti. Il Val Chisone è squadra esperta e fisica, difficile da affrontare sul proprio campo a Villar Perosa. Difficile fare l’impresa per la linea verde, che dovrà cercare di limitare i danni e magari provare a vincere qualche set per dare fiducia al gruppo.

Completano il programma della quattordicesima giornata gli altri incontri: l’AF Volley, capolista a trentaquattro punti, fa visita alla Vol-ley Academy Volpiano, penultima a cinque punti, in una sfida che vede nettamente favorite le ospiti. Il CUS-Pianezza Volley Lab, ultimo, ospita lo Sporting Torino, sesto.

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – GIORNATA 14 (7/2)

Isil Volley Almese Massi – Sicom Cherasco

Farid Val Sangone Volley – Villanova Volley

Volley Roero Città di Canale – Club76 Playasti

CUS-Pianezza Volley Lab – Sporting Torino

Mollificio Rmi Val Chisone – Editel Bam Vicoforte Volley Ceva

CRS Martino Vbc Savigliano – Turintech Chisola Volley

Vol-Ley Academy Volpiano – AF Volley

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – CLASSIFICA