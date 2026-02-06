Inizia il girone di ritorno del campionato di Serie B1 femminile e per il Mondovì Volley si presenta subito una sfida intricatissima. Le monregalesi, terze a ventinove punti insieme all’Acrobatica Alessandria, ospitano al Palamanera la Capo d’Orso Palau, sesta a venticinque e squadra in gran crescita. Le isolane arrivano all’appuntamento cariche di fiducia dopo la vittoria contro il GSO Villa Cortese nell’ultima giornata d’andata, e rappresentano un ostacolo tutt’altro che scontato anche considerando le complessità logistiche della trasferta dalla Sardegna.

Il “Puma” dovrà quindi approcciarsi alla gara con la massima concentrazione e attenzione, forte della striscia di cinque vittorie consecutive che ha caratterizzato la chiusura del girone d’andata. Le ragazze di coach Basso e Dagna sanno bene che un passo falso potrebbe compromettere momentaneamente il terzo posto e complicare la rincorsa alle prime due. La sfida con Palau assume quindi contorni di assoluta importanza per mantenere il ritmo delle battistrada.

L’altra grande sfida di alta classifica vede protagoniste la Pallavolo Florens e l’Acrobatica Alessandria, rispettivamente prima a pari merito con il Volley 2001 Garlasco e terza insieme a Mondovì. Le vigevanesi, reduci dalla sconfitta nel big match contro le pavesi di Garlasco, cercano il riscatto casalingo, mentre le alessandrine puntano al colpaccio per avvicinarsi ulteriormente alla vetta.

Ma nemmeno il Volley 2001 Garlasco, co-capolista, può dormire sonni tranquilli nella trasferta di Aosta contro il Cogne Aosta Volley. Le valdostane, decime a diciassette punti, hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque tra le mura amiche, e le pavesi dovranno prestare massima attenzione per non lasciare punti preziosi per strada.

Nessuna delle prime avrà vita facile in questa giornata, nemmeno il GSO Villa Cortese, quinto a ventotto punti, impegnato nella trasferta sul campo del CUS Torino. Le torinesi, ottave, sono squadra ostica e organizzata che può creare grattacapi a chiunque, come ben sa il Mondovì Volley. In zona salvezza, Victor&Co Issa Novara e Chieri ’76 si affrontano in uno scontro diretto che vale tanto per la permanenza in categoria. Le chieresi si sono separate da coach Moglio e cercano una scossa per risalire la classifica, mentre le novaresi vogliono dare continuità al successo contro la Pan Alfieri Cagliari.

Nel resto della giornata, la Care Project Bellusco ospita il Volley Parella Torino, mentre la Vol-Ley Academy Volpiano (che a sua volta, da voci di volley-mercato che non hanno avuto riscontri ufficiali, sembra essersi separata da coach Sciarrotta) riceve la Pan Alfieri Cagliari in due match importanti per la zona medio-bassa della classifica.

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 14 (7/2)

Pallavolo Florens – Acrobatica Alessandria

Cogne Aosta Volley – Volley 2001 Garlasco

Care Project Bellusco – Volley Parella Torino

CUS Torino – GSO Villa Cortese

Capo d’Orso Palau – Mondovì Volley

Victor&Co Issa Novara – Chieri ’76

Vol-Ley Academy Volpiano – Pan Alfieri Cagliari

SERIE B1 FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA