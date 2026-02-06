La Fausto Coppi Generali e la Danimarca: gemellaggio per l’edizione 2026

La 37ª edizione della Granfondo internazionale La Fausto Coppi Generali avrà la Danimarca come paese ospite ufficiale. Un riconoscimento speciale per una nazione che da sempre vanta una profonda cultura ciclistica e una solida presenza nel panorama del ciclismo internazionale.

La Granfondo La Fausto Coppi Generali è una delle granfondo più iconiche del calendario italiano e internazionale, dedicata alla memoria del Campionissimo Fausto Coppi. Ogni anno porta a Cuneo oltre 2800 ciclisti provenienti da più di 40 Paesi. L’edizione 2026 si terrà il prossimo 28 giugno con partenza dalla centralissima Piazza Galimberti e rappresenterà un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo di tutto il mondo.

In qualità di paese ospite la Danimarca rivestirà un ruolo centrale all’interno della manifestazione. Nel villaggio di partenza, sarà allestita un’area dedicata dove sarà possibile scoprire iniziative culturali, sportive e promozionali legate al ciclismo e agli ambiti di eccellenza del paese. Tra gli appuntamenti principali è prevista la presenza di Peter Taksøe-Jensen, Ambasciatore di Danimarca in Italia, con momenti istituzionali e di incontro con il pubblico.

Inoltre, durante i giorni dell’evento saranno attivate numerose iniziative volte a dare risalto a questa importante collaborazione tra l’organizzazione della granfondo, le istituzioni del territorio e quelle danesi, con attività dedicate, legate a diversi ambiti, non solamente sportivi.

La scelta di un paese ospite è una tradizione consolidata per La Fausto Coppi Generali. Nell’edizione 2025 era stata l’Argentina ad assumere questo ruolo, contribuendo a rafforzare importanti connessioni internazionali e a valorizzare legami tra territori e cultura ciclistica. Già nel 2019 la granfondo internazionale di Cuneo aveva inaugurato quello che è diventato un evento atteso da tutto il Nord Ovest con l’Olanda come primo ospite. Quell’anno piazza Galimberti si era vestita di arancione in omaggio al Paese dei tulipani. Anche per l’edizione 2026 la Danimarca è destinata a portare un valore aggiunto unico all’evento.

La Danimarca è riconosciuta in tutto il mondo per la sua forte cultura ciclistica e per strutture che favoriscono la mobilità su due ruote. In molte città danesi la bicicletta è parte integrante della vita quotidiana, con infrastrutture dedicate e una comunità ciclistica vivace e attiva. Il paese è anche sede di importanti realtà e iniziative legate al ciclismo e alle politiche di mobilità sostenibile, oltre ad avere una federazione ciclistica particolarmente influente nel panorama internazionale.

«Siamo onorati di accogliere la Danimarca come paese ospite dell’edizione 2026 della Granfondo La Fausto Coppi Generali – dichiarano gli organizzatori Davide Lauro ed Emma Mana, Presidente e Vicepresidente di ASD Fausto Coppi on the road – Questo riconoscimento premia una nazione con una cultura ciclistica straordinaria. Siamo entusiasti di costruire insieme un’esperienza che unisca passione sportiva e relazioni internazionali.»

«È un grande onore per la Danimarca essere il paese ospite della Granfondo internazionale La Fausto Coppi Generali, un evento che riflette valori centrali per il nostro Paese: la promozione della mobilità sostenibile, la salute, la passione per la bicicletta e lo spirito di comunità. In Danimarca il ciclismo è parte integrante della vita quotidiana e rappresenta uno strumento chiave per migliorare la qualità della vita e ridurre l’impatto ambientale. Questa collaborazione rafforza il legame tra Danimarca e Italia, unite dalla visione di uno sport che valorizza le persone, i territori e un futuro più sostenibile» ha dichiarato Peter Taksøe-Jensen, Ambasciatore di Danimarca in Italia.

La collaborazione con la Danimarca per l’edizione 2026 rappresenta un passo ulteriore nel progetto di internazionalizzazione de La Fausto Coppi Generali e nella celebrazione della bicicletta come simbolo di cultura, sport e sviluppo sostenibile.

