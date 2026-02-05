Mobilità sostenibile, al via i lavori della nuova ciclabile Saluzzo-Moretta

Sono iniziati nei giorni scorsi i primi lavori sull’ex linea ferroviaria per Airasca, destinata a trasformarsi in una nuova pista ciclabile che collegherà Saluzzo a Moretta, passando per Torre San Giorgio. Il cantiere, ufficialmente operativo, segna il primo passo concreto verso la realizzazione di un’infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile e il cicloturismo, in grado di raccordarsi alle direttrici ciclabili già presenti nell’hinterland torinese e di connettere il territorio saluzzese al capoluogo regionale.

In questa fase iniziale l’intervento riguarda lo smantellamento della “strada ferrata” a Saluzzo: binari e traversine vengono progressivamente rimossi a partire dal passaggio a livello di via Savigliano, per poi proseguire verso l’area dell’isola ecologica e del Centro del riuso. L’intera tratta interessata dall’intervento si estende per circa 14 chilometri.

Il progetto prevede un investimento complessivo stimato in circa 4 milioni di euro. Nell’autunno del 2025 l’opera ha ottenuto un finanziamento regionale di circa 3 milioni di euro, mentre la quota residua è sostenuta dai tre Comuni coinvolti: circa 650mila euro a carico di Saluzzo, 225mila euro per Torre San Giorgio e 175mila euro per Moretta.

In precedenza, i tre municipi – con Saluzzo nel ruolo di capofila – avevano completato l’acquisizione del sedime ferroviario da Rfi-Rete ferroviaria italiana, ovvero della fascia di terreno su cui correvano i binari. L’operazione ha comportato un investimento complessivo di circa 345mila euro, pari a 3,5 euro al metro quadrato, a cui si aggiungono 20mila euro per l’acquisto di due ex caselli ferroviari. Successivamente è stato messo in vendita il cosiddetto “materiale rotabile”, rappresentato dai binari ancora presenti lungo la tratta. Con una base d’asta fissata a 300mila euro, il lotto è stato aggiudicato alla ditta Valferro di Trescore Balneario (Bergamo), che ha presentato un’offerta pari a 391mila euro, così ripartiti: circa 316mila euro per Saluzzo, 46mila per Torre San Giorgio e 28mila per Moretta.

Una volta completata, la nuova pista ciclabile si collegherà a Moretta con il tratto già esistente ricavato sul sedime ferroviario dismesso. Da qui sarà possibile proseguire per ulteriori 18 chilometri attraversando Villafranca e Vigone, fino ad Airasca, con innesto nella rete ciclabile della cintura torinese e collegamento a Torino attraverso Stupinigi e la Palazzina sabauda. Il percorso rientra inoltre nel tracciato europeo EuroVelo 8.

«Siamo convinti che questa pista ciclabile – afferma il sindaco di Saluzzo, Franco Demaria – rappresenterà una nuova infrastruttura di collegamento capace di cambiare l’accesso al territorio: sarà utilizzata sia per finalità turistiche sia per gli spostamenti quotidiani dei numerosi lavoratori che da Saluzzo raggiungono le aziende e gli uffici della pianura, e viceversa».

Dal Comune di Moretta arriva una forte sottolineatura del ruolo svolto dall’amministrazione locale nella genesi del progetto. «L’idea di proseguire la ciclabile Airasca–Moretta fino a Saluzzo è stata fortemente voluta dal nostro Comune – evidenzia il sindaco Gianni Gatti –. Abbiamo creduto fin dall’inizio in questa infrastruttura, convinti che rappresenti un’opportunità strategica per lo sviluppo del territorio».

Per Moretta l’intervento si configura come un investimento sul futuro, capace di rafforzare la vocazione cicloturistica del paese e di valorizzarne la posizione lungo un corridoio verde di collegamento tra l’area saluzzese e la cintura torinese. «I benefici non saranno solo turistici, ma anche economici e sociali – prosegue Gatti –: la pista ciclabile collegherà il paese alle realtà produttive locali e ai comuni limitrofi, offrendo una modalità di spostamento sostenibile per lavoratori, studenti, famiglie e cicloturisti».

In parallelo all’opera infrastrutturale, l’Amministrazione comunale di Moretta ha investito anche sull’accoglienza, con l’apertura di un ostello per ciclisti e viaggiatori nei locali del santuario della Beata Vergine del Pilone, situato proprio lungo il tracciato della ciclabile. «Abbiamo voluto accompagnare la realizzazione dell’opera con un servizio dedicato – aggiunge il sindaco – dando un segnale concreto della fiducia che riponiamo nelle ricadute positive di questo progetto».

Soddisfazione anche da parte del Comune di Torre San Giorgio. «Per il nostro paese – sottolinea il sindaco Daniele Arnolfo – l’intervento rappresenta innanzitutto la riqualificazione di un’area degradata e dimenticata, che finalmente tornerà a integrarsi in modo decoroso nel tessuto territoriale. L’opera consentirà inoltre di incentivare una mobilità alternativa per i lavoratori delle numerose aziende artigianali e industriali, oltre a offrire una nuova e importante opportunità di sviluppo sostenibile, inserendo Torre San Giorgio in una rete ciclabile di livello regionale ed europeo».

Dalle Terre del Monviso al torinese un asse lungo oltre 30 chilometri

La Via delle Risorgive, nota anche come pista ciclabile Airasca-Moretta, che collega i comuni di Airasca e Moretta attraversando i territori di Scalenghe, Cercenasco, Vigone e Villafranca Piemonte rappresenta il naturale prolungamento della nuova pista ciclabile

Saluzzo-Moretta.

Inserita nel suggestivo contesto del Pinerolese – un’area ricca di borghi medievali, musei e chiese storiche – la Via delle Risorgive rappresenta un punto di riferimento per il cicloturismo, un settore in forte crescita negli ultimi anni. Il tracciato, interamente asfaltato e pianeggiante, ricalca il sedime della ex linea ferroviaria regionale Airasca-Saluzzo, attiva dal 1884 al 1986.

Dopo un lungo periodo di abbandono, alla fine degli anni Novanta è nata l’idea di riconvertire la vecchia ferrovia in una pista ciclabile. Oggi il percorso si estende per 19,2 chilometri ed è dotato di aree di sosta attrezzate in ciascun comune attraversato. Dal 2014, in virtù della presenza di numerose risorgive lungo il tragitto, ha assunto la denominazione di «Via delle Risorgive». La pista fa parte dell’itinerario europeo EuroVelo 8 ed è collegata a diversi percorsi della rete ciclabile metropolitana di Torino e della Regione Piemonte. L’inaugurazione ufficiale si è svolta il 18 novembre 2017.

La nuova pista ciclabile Saluzzo-Moretta è dunque il proseguimento fisico e funzionale della Via delle Risorgive, raddoppiandone quasi la lunghezza e potenziando la rete cicloturistica tra le province di Cuneo e Torino.