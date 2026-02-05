Il Sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi ha conferito oggi, giovedì 5 febbraio 2025, presso la Sala Consiliare del Municipio l’Encomio Solenne a due operatori della Polizia di Stato, il Sostituto Commissario Paolo Romero e l’Ispettore Giampiero Tosello, per un intervento di straordinaria efficacia e alto valore umano compiuto sul territorio comunale.

L’onorificenza è stata attribuita in relazione a un grave episodio verificatosi a Limone Piemonte il 9 agosto 2023, quando il cittadino limonese A.P. è stato colpito da un improvviso malore. In quella situazione critica, Romero e Tosello sono intervenuti con prontezza, sangue freddo e professionalità, eseguendo le manovre di rianimazione e mantenendo le funzioni vitali della persona fino all’arrivo dei soccorsi sanitari, salvandone la vita.

L’intervento è stato eseguito utilizzando il defibrillatore installato nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, donato dai genitori di Camilla Sismondo, la 26enne di Cuneo tragicamente deceduta nel 2020 in un incidente sulle montagne limonesi.

“Con questo encomio – ha dichiarato il Sindaco Massimo Riberi – l’Amministrazione comunale intende esprimere il proprio ringraziamento e la più sincera riconoscenza per un gesto che testimonia il valore e la dedizione quotidiana delle Forze dell’Ordine al servizio della collettività. L’azione compiuta dai due operatori, caratterizzata da altissimo senso del dovere, spirito di sacrificio e profondo senso di umanità, rappresenta un fulgido esempio dei più alti valori istituzionali della Polizia di Stato, contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”.

Nel corso dell’evento, il Vice Questore Santacroce, in qualità di dirigente del Settore frontiera e nella circostanza anche in rappresentanza del Questore di Cuneo Rosanna Minucci, ha ringraziato l’amministrazione comunale per il riconoscimento, sottolineando come “questo encomio rappresenti non solo un giusto apprezzamento per l’operato dei due agenti, ma anche un segnale concreto dell’importanza della presenza quotidiana della Polizia di Stato sul territorio, a tutela della sicurezza e della vita dei cittadini”. Ha inoltre evidenziato che “l’intervento tempestivo e il senso del dovere dimostrati sono espressione dei valori fondamentali che ispirano l’azione della Polizia di Stato”.