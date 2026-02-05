Inaugurato l’anno accademico dell’Unisg con Paolo Vineis

Inaugurazione anno accademico 2026 di Unisg, a Pollenzo. Il professor Paolo Vineis – epidemiologo di fama mondiale all’Imperial College di Londra e membro dell’Accademia dei Lincei – è tornato a casa.

Nato ad Alba, conosce bene il peso che il cibo, il paesaggio e le tradizioni hanno da queste parti, e forse anche per questo la sua lectio magistralis su ambiente, salute e biodiversità ha avuto un’energia particolare: rigorosa, ma vicina alla vita reale.

Ci siamo fermati a parlare con lui. Ne è uscita una conversazione diretta, curiosa, in cui scienza e quotidianità si intrecciano senza sforzo.

Professore, lei è di Alba, in mezzo a una cultura del cibo fortissima. Quanto hanno contato quelle radici nel farle nascere l’interesse per il legame tra cibo, ambiente e salute?

«Direi moltissimo. Crescere ad Alba significa vivere in un territorio dove il cibo non è solo nutrimento, ma identità, paesaggio, memoria. Le Langhe ti insegnano presto che la qualità del cibo dipende dalla qualità dell’ambiente: dal suolo, dall’acqua, dalla biodiversità. Credo che quella sensibilità iniziale mi abbia accompagnato per tutta la vita scientifica, anche quando ho iniziato a occuparmi di epidemiologia ambientale e di come l’esposizione a fattori esterni – dall’inquinamento ai pesticidi – modelli la nostra salute».

Quando parla di Antropocene come lo spiegherebbe a chi vuole capire cosa cambia davvero nella vita di tutti i giorni?

«L’Antropocene è l’epoca in cui l’essere umano è diventato una forza geologica. Non è una metafora: abbiamo trasformato il pianeta al punto da modificare clima, suoli, oceani, cicli biologici. E questo si traduce in effetti molto concreti: ondate di calore più intense, nuove malattie infettive, perdita di biodiversità agricola, stress idrico. La cosa più sorprendente è che molte minacce alla salute oggi non sono più “vicine”, ma lontane: arrivano da sistemi complessi che non controlliamo più, come il clima o le catene globali del cibo».

Se dovesse spiegare a un bambino la differenza tra un cibo “vero” e uno ultra processato, come lo direbbe?

«Direi così: “Un cibo vero è quello che riconosci. Se guardi un pomodoro e vedi un pomodoro, è un cibo vero. Se guardi un prodotto e non capisci più da cosa è fatto, allora è ultra processato”».

A casa sua, quali sono le scelte semplici che fa per mangiare bene senza complicarsi la vita?

«Cerco tre cose: varietà, stagionalità e minima trasformazione ed io sono vegetariano. La biodiversità alimentare è un fattore protettivo: più specie consumiamo, più diversifichiamo i nutrienti e i composti bioattivi. E poi evito gli ultra processati: non perché siano “cattivi” in sé, ma perché la loro struttura è stata destrutturata e ricomposta in modi che alterano la risposta metabolica».

Quando dice che la crisi ambientale è un “problema di sistema”, cosa significa per chi guarda il mondo da fuori della scienza?

«Significa che non c’è un colpevole unico. Non è “la fabbrica X” o “il politico Y”. È un insieme di processi interconnessi: produzione, consumo, energia, agricoltura, trasporti. Luigi Ferrajoli, giurista esperto in materia di diritti civili, parla di “crimini di sistema” proprio per questo: la responsabilità è diffusa, e quindi più difficile da attribuire e i diritti diventano più fragili».

Nel suo lavoro c’è stata una scoperta che l’ha sorpresa al punto da farle cambiare idea su qualcosa?

«La forza della “ridondanza biologica”. In natura non esiste quasi mai una sola via metabolica per risolvere un problema: ce ne sono molte, evolutivamente ridondanti. Questo mi ha fatto capire quanto sia limitante il paradigma “un problema–una molecola”, che ha dominato la medicina e l’agricoltura. La realtà è molto più complessa e, paradossalmente, più resiliente».

Le nature based solutions sembrano idee molto tecniche: qual è l’esempio più immediato per far capire che possono funzionare davvero?

«Le risaie. Cambiare il ciclo di inondazione, inserire una fase secca, introdurre pesci e anatre: sembra una favola, e invece riduce la malaria, la schistosomiasi, le emissioni di metano e aumenta la produttività. È un esempio perfetto di come un approccio ecologico possa risolvere più problemi, senza ricorrere a pesticidi o soluzioni iper tecnologiche».

Lei teme che l’intelligenza artificiale faccia perdere pezzi di cultura. Qual è una tradizione della sua infanzia che vorrebbe proteggere per sempre?

«La pluralità dei saperi locali. Le Langhe, come molte altre regioni, hanno un patrimonio di conoscenze agricole, gastronomiche e culturali che non è scritto nei libri. L’IA rischia di costruire una “mega enciclopedia” selettiva, che privilegia ciò che è già codificato».

Dopo tanti anni di ricerca, che cosa la fa ancora appassionare ogni giorno al suo lavoro?

«La sensazione che siamo davvero a un punto di svolta. Non nel senso catastrofista, ma nel senso che abbiamo finalmente gli strumenti — scientifici, tecnologici, culturali — per capire la complessità. E forse per governarla. La scienza, quando è umile e aperta, può ancora essere una forza di emancipazione».

Harvard chiama e Pollenzo risponde.

L’ateneo matura, come i saperi che coltiva

Harvard. La notizia è arrivata così, all’improvviso, come un colpo di luce dentro una mattina imbiancata. La piccola Pollenzo – nata ventidue anni fa in un borgo tra Langa e Roero – diventa un modello osservato da una delle università più prestigiose del mondo.

E non per caso: il Rettore andrà a Harvard a tenere lezioni, e partirà uno scambio di studenti e docenti tra i due atenei. La sala, quando Carlo Petrini l’ha detto, non ha reagito: si è trasformata. Un cambio di pressione, un mormorio che si è alzato come neve che scivola dai tetti. A Pollenzo, l’altra mattina, l’aria aveva un colore diverso. Un velo di neve notturna imbiancava tetti e vigne, amplificando ogni gesto. In questo ateneo piccolo e internazionale – 60-90 posti disponibili ogni anno per il triennio, 20-40 per la magistrale, 15-30 in ognuno dei cinque master attivi – la comunità si formava già sulla soglia. E in ventidue anni, dal 2004 a oggi, 101 Paesi hanno trovato casa in queste aule. La cerimonia si è aperta con il coro: cinquanta voci che hanno intonato Gaudeamus igitur e l’inno dell’Unisg. Le note si sono alzate e mescolate al bianco fuori. Non un rito: un segnale. Poi il Magnifico Rettore Andrea Perullo ha preso la parola. Ha parlato di “poli crisi”, citando il filosofo della transdisciplina Edgar Morin, e di un mondo che si muove su più fronti: demografia, clima, politica, tecnologia. Ha ricordato che «gli immatricolati potrebbero calare del 30% nei prossimi vent’anni, mentre gli studenti stranieri cresceranno». Ha allargato lo sguardo: Pollenzo non è sola. Ha citato i progetti con le università del Nord Ovest – Politecnico, Torino, Piemonte Orientale, Valle d’Aosta – per costruire un polo diffuso, capace di condividere ricerca e visione. «Il futuro non è scritto – ha detto – serve una testa ben fatta». E mentre scorrevano i dati – 217 studenti nel triennio, 57 nella magistrale, 22 dottorandi – la sala non ha sentito numeri: ha sentito direzioni.

Poi sono arrivate le rappresentanti delle studentesse e degli studenti nel Consiglio di Ateneo, Emma Maria De Andrea ed Elisa Carone. «Dobbiamo guardare oltre il piatto» hanno detto. La sala si è fermata ascoltando in silenzio. Hanno parlato di eco ansia, cibo impoverito dal clima, disturbi alimentari, cibo come arma geopolitica. «Nutrirsi è un atto d’amore – hanno affermato – e quando un popolo perde la sua sovranità alimentare, perde la sua libertà». La lectio magistralis dell’epidemiologo Paolo Vineis, ha intrecciato salute, ambiente e responsabilità sociale, anticipando temi dell’intervista presente in queste pagine. Ha rimarcato: «Dobbiamo tenere insieme salute umana, salute del pianeta e giustizia sociale». E poi, alla fine, Petrini. La voce calda, il ritmo che cambia, la memoria che si apre. E quella frase che ha ribaltato tutto: «Se vent’anni fa mi avessero detto che Harvard studia il sistema Pollenzo… avrei detto che era impossibile». E subito dopo: «E invece ci sarà uno scambio tra la piccola Pollenzo e una delle università più prestigiose del mondo». Da lì in avanti, niente è sembrato più uguale.

Petrini ha poi parlato della centralità del cibo, dei quattro assi dei nuovi corsi dal 2026 – cultura, tecnologia, economia, salute – e ha lasciato agli studenti un mandato: «Il gastronomo del domani è un soggetto politico del cambiamento». E il futuro, qui, non è un’astrazione. I dati lo confermano: a un anno dalla laurea, oltre l’80% dei diplomati Unisg lavora, spesso in ambiti coerenti con il percorso di studi, e molti già in ruoli di responsabilità. E mentre fuori la neve mollava la presa, sono usciti tutti senza dubbi: per Pollenzo si è aperta una fase nuova.