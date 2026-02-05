«Con ben 116.000 battiti di ciglia ho scritto la favola della mia vita»

Prima che la sua vita venisse attraversata da un evento improvviso e devastante, Daniela Gazzano era ciò che molti ricordano ancora oggi con naturalezza: una donna semplice, desiderosa di vivere appieno ogni istante. Insegnante di scuola dell’infanzia, abituata a stare tra i bambini, portava con sé una luce garbata fatta di sorrisi, attenzione verso gli altri, parole sempre pronte. «Era ed è una persona profondamente solare», racconta alla nostra rivista il marito Luigi Ferraro, presidente anche dell’associazione “Amici di Daniela”, nata nel 2007. «Lo dicono gli amici, lo dicono le fotografie: quegli occhi luminosi parlano da soli».

Nell’agosto del 2005, Daniela era in maternità, in attesa della sua seconda figlia. La famiglia era composta anche da Leonardo, il primogenito, che aveva dieci anni. Il parto avvenne senza complicazioni, in un clima di normalità. Poi, poche ore dopo, l’imprevedibile: un’emorragia cerebrale improvvisa. «Cinque ore dopo il parto», ricorda il marito, «Daniela ha iniziato a stare male, vomitava. Poi è entrata in coma».

Da quel momento, nulla sarebbe più stato come prima. Nei mesi successivi arrivò una diagnosi pesantissima: stato vegetativo. Una definizione che, col tempo, si sarebbe rivelata non solo incompleta, ma profondamente sbagliata.

«Le statistiche europee parlano chiaro», spiega oggi il marito. «Circa il 38% delle diagnosi di stato vegetativo sono errate. Persone che in realtà sono coscienti, vigili, ma completamente intrappolate nel loro corpo». Daniela era una di loro. Affetta dalla cosiddetta sindrome del chiavistello (locked-in syndrome), una condizione rarissima — un caso ogni 100.000 persone — che rende il corpo immobile lasciando intatta la coscienza. Una prigione silenziosa.

La svolta arriva quando il marito decide di non arrendersi alla diagnosi. Intuisce che dietro quello sguardo c’è ancora qualcuno che ascolta, comprende, sente. Dopo mesi di studio e confronti, nasce un metodo di comunicazione semplice e rivoluzionario: un alfabeto basato sul battito delle palpebre, oggi è conosciuto come “l’alfabeto di Daniela”.

La prima frase che Daniela riesce a comunicare è disarmante nella sua umanità: «Perché ho sempre sonno?».

Da lì, una nuova vita prende forma. L’alfabeto viene affinato, reso accessibile, tanto da essere oggi utilizzato anche in alcune strutture sanitarie, in Italia e all’estero.

Ma Daniela non si ferma alla comunicazione. Rimane un’insegnante, una madre, una narratrice. Quando la piccola figlia Camilla, oggi ventenne, le chiede perché la sua mamma è “diversa dalle altre”, Daniela risponde come sa fare meglio: con una favola. Nasce così “Le storie magiche della radura incantata”, un racconto ambientato in un mondo elfico, dove una madre si frappone tra una strega e la sua bambina, venendo “congelata” da un maleficio per proteggerla. È la traduzione poetica, comprensibile ai bambini, di ciò che è accaduto nella realtà.

Il libro verrà pubblicato nel 2018, dopo cinque anni di lavoro. Per scriverlo, Daniela ha battuto le palpebre ben 116.000 volte. Ogni lettera, due battiti. Ogni parola, un atto di volontà. Il libro riceve una dedica intensa di Margaret Mazzantini, “Infinite parole per non dirsi nulla, un battito di ciglia per dirsi tutto” e diventa un simbolo nazionale di resilienza e determinazione rafforzando un legame tra emozione e sentimento. Oggi quell’opera vive anche come audiolibro, appena realizzato, e presto verrà musicato da un maestro internazionale di jazz. Daniela ha voluto che fosse donato gratuitamente alle associazioni di ipovedenti e non vedenti, e sta lavorando a una nuova favola, ormai a tre quarti dell’opera.

Accanto alla dimensione artistica, cresce quella sociale. Non a caso, nel 2007 nasce l’associazione fondata da Daniela e dalla sua famiglia, con precisi obiettivi: la costruzione di strutture paradomiciliari che sappiano garantire benessere per i malati e le loro famiglie e il professionale supporto del Comitato scientifico composto da personalità di grande caratura a partire da Steven Laureys, direttore del Coma Science Group presso il Dipartimento di Ricerca e Neurologia G.I.G.A. dell’Università e dell’Ospedale Universitario di Liegi, in Belgio.

E l’attività non si ferma. Nel 2018 viene inaugurata la Casa D al mare a Laigueglia, completamente accessibile, ipertecnologica, pensata per persone con disabilità gravissime e per le loro famiglie. In sette anni ha ospitato oltre 150 nuclei familiari, offrendo qualcosa che spesso manca: la possibilità di andare in vacanza senza rinunciare alle cure.

Le donazioni che sostengono il progetto arrivano in gran parte da famiglie “normali”, senza disabilità. «È questo che colpisce», racconta il marito. «Persone che donano 10, 100, 1.000 euro, semplicemente perché sentono che questa storia li riguarda. Ed io non mi stanco mai di ribadire che la forza dei nostri progetti è fatta di aiuti concreti e donazioni che rappresentano davvero l’attuazione di un sogno comune». Ora il sogno si sposta in montagna, nell’entroterra ligure, tra le faggete di Calizzano. Una nuova Casa D Montagna, inclusiva, in bioedilizia, con appartamenti accessibili, spazi di sollievo per i caregiver, attività di musicoterapia, arteterapia, pet therapy, forest bathing e percorsi nel bosco. Un luogo pensato non solo per chi è disabile, ma anche per chi se ne prende cura. Tanto è vero che la Casa disporrà anche di un ampio giardino con anfiteatro dove si svolgeranno spettacoli all’aperto.

Nel dicembre scorso, Daniela Gazzano è stata insignita del titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, uno dei più alti riconoscimenti dello Stato. «Non per la visibilità», sottolinea il marito, «ma perché raccontare anche le cose belle è importante. Per dire che dalla tragedia può nascere qualcosa che serve a tutti». Dopo la premiazione, sono arrivate richieste di aiuto da tutta Italia. Famiglie nella stessa situazione. «Abbiamo capito di aver fatto centro», dice. «Perché il nostro obiettivo non è solo accogliere, ma aiutare concretamente, cambiare le regole». Ed è così che l’associazione contribuisce anche a una svolta legislativa: il 19 settembre 2023 nasce in Piemonte una legge unica in Italia, che assicura il diritto all’assistenza domiciliare anche in caso di trasferimento temporaneo fuori regione. Una piccola grande rivoluzione che ci si augura diventi modello nazionale.

Daniela oggi continua a parlare battendo le palpebre. Continua a scrivere. Continua a trasmettere desiderio di condivisione. E lo fa anche attraverso momenti di confronto come quello che si svolgerà a Bra nel mese di maggio a cui parteciperanno Luigi Genesio Icardi, attuale presidente IV Commissione Sanità Piemonte; Guido Saracco, ex rettore del Politecnico di Torino; monsignor Marco Brunetti, vescovo di Alba e Alessadro Stecco, ex presidente IV Commissione Sanità Piemonte. Perché, come dimostra la sua storia, la voce più potente non è sempre quella che fa rumore. È quella che non smette di esserci e, goccia dopo goccia, testimonia una presenza che è vita ed esempio!