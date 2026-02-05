ALMA Racing e Due Gi Sport: un 2025 dai grandi numeri

Si apre con il tradizionale pranzo, la stagione 2026 per la scuderia cuneese ALMA Racing. Un momento che la realtà santostefanese ha voluto organizzare insieme al sodalizio torinese Due Gi Gruppo Sportivo, per raccontare le fasi salienti dell’anno appena trascorso e per darsi appuntamento per i lunghi mesi agonistici che verranno.

Un momento per celebrare un anno di sfide, di risultati e di tanti momenti condivisi. Il 2025, infatti, ha segnato anche l’inizio di una nuova avventura per entrambe le realtà, che hanno deciso di unire le forze per continuare a sostenere i numerosi portacolori che quotidianamente presenziano negli elenchi iscritti delle gare del panorama rallystico nazionale. Un cammino raccontato da Marcello Sterpone e Giorgio Gabetti, due riferimenti per le due realtà: “Siamo felici di esserci ritrovati all’inizio di questo 2026, guardando con grande soddisfazione ai risultati raggiunti nel recente passato, e speranzosi di riuscire a ripeterci anche nell’immediato futuro. I due sodalizi hanno portato entrambi dei valori aggiunti, da una parte la storicità e la tradizione del Gruppo Due Gi, dall’altra la dinamicità e la capillarità in termini geografici che è riuscito a raggiungere il sodalizio ALMA Racing”, dichiarano i rispettivi rappresentanti.

Una presenza piemontese, insomma, ma non solo, visti i numerosi portacolori che dalla vicina Liguria hanno deciso di far parte di queste realtà. Un passaggio importante, sottolineando come ALMA Racing, abbia ricoperto un ruolo importante anche e soprattutto nella “Provincia Granda”, ereditando ed alimentando la tradizione motoristica lasciata dai diversi sodalizi in quel territorio.

c.s.