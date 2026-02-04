L’Étape Italy by Tour de France: ecco i percorsi ufficiali per le due granfondo 2026

La magia del Tour de France approda in Provincia Granda con L’Étape Italy by Tour de France, il format ufficiale che porta in Italia l’esperienza della corsa ciclistica più famosa al mondo. Un progetto che unisce sport, territorio e turismo, coinvolgendo alcune delle strade più belle del Piemonte e regalando ai partecipanti la possibilità di vivere, anche solo per un giorno, le emozioni dei professionisti.

Proprio in questo contesto, gli organizzatori presentano ufficialmente i percorsi, svelando nel dettaglio i tracciati de L’Étape Piemonte e L’Étape Mondovì. Due appuntamenti diversi ma complementari, capaci di raccontare le varie anime del territorio cuneese – quella alpina delle valli Gesso, Stura e Vermenagna e quella collinare del Monregalese e dell’Alta Langa – attraverso salite iconiche, strade panoramiche e borghi ricchi di storia.

31 maggio 2026 – L’Étape Piemonte: tra valli e salite alpine che restano nel cuore

Saranno le Valli Gesso, Stura e Vermenagna a fare da scenario alla L’Étape Piemonte, una giornata di grande ciclismo che porterà i partecipanti su strade autentiche, tra borghi alpini, panorami aperti e salite vere. Due i percorsi in programma, Granfondo e Mediofondo, con partenza ed arrivo a Entracque (CN), entrambi pensati per valorizzare il territorio e offrire un’esperienza intensa, tecnica e memorabile. Per chi sceglierà il tracciato lungo, ci saranno due salite che fanno la differenza.

Madonna del Colletto, la “salita della storia”. Un colle reso celebre dal Giro d’Italia 1999 nella mitica tappa del Fauniera, teatro dell’indimenticabile attacco in discesa del “Falco” Paolo Savoldelli. Nel percorso Mediofondo la salita verrà scalata una volta dal versante di Valdieri. Nel percorso Granfondo, Madonna del Colletto sarà affrontata due volte, da entrambi i versanti, di cui l’ultima nel tratto finale della gara.

Una novità inedita: Colle delle Goderie. È qui che i partecipanti si daranno battaglia per aggiudicarsi la Maglia a Pois di miglior scalatore della giornata. Il Colle delle Goderie è una salita inedita di 5 km con pendenza media dell’11%, e rappresenta il collegamento naturale tra la Valle Vermenagna e la Valle Gesso tra i comuni di Vernante e Roaschia. Una prima parte in asfalto, subito impegnativa, lascia spazio a un tratto di sterrato che renderà questa scalata indimenticabile. Con L’Étape Piemonte si aprirà ufficialmente questo colle, una salita destinata a diventare meta di appassionati e ciclisti per tutta l’estate.

I comuni attraversati da L’Étape Piemonte sono: Entracque, Valdieri, Demonte, Aisone, Vinadio, Moiola, Gaiola, Roccasparvera, Vignolo, Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante, Vernante e Roaschia, con il coinvolgimento delle Unioni Montane Valle Stura, Gesso e Vermenagna e del Parco delle Alpi Marittime.

L’Étape Piemonte – Info percorsi

GRANFONDO

Distanza: 144,8 km

Dislivello: 2.894 m

MEDIOFONDO

Distanza: 114,7 km

Dislivello: 2.184 m

20 settembre 2026 – L’Étape Mondovì: Monregalese e Alta Langa: un continuo sali e scendi da classica di fine stagione

Il percorso de L’Étape Mondovì, con partenza ed arrivo a Mondovì (CN), toccherà i punti più iconici delle valli del Monregalese e dell’Alta Langa, gli stessi che hanno fatto innamorare i partecipanti già alla prima edizione dello scorso anno. Salite panoramiche, strade immerse nella natura e passaggi che fanno dimenticare la fatica non appena si alza lo sguardo dal manubrio. Un tracciato fatto di continui saliscendi, mai monotono, perfetto per una gara di fine estate che metterà alla prova tanto le gambe quanto la testa.

Due le novità da scoprire. Sono le salite dello Sbaranzo e degli Oberti: sarà proprio su quest’ultima che verrà assegnata la Maglia a Pois di miglior scalatore della giornata su una ascesa di 1.800 metri con 160 metri di dislivello complessivi. Iconico anche il passaggio da Murazzano, sede del ristoro, dove i ciclisti potranno assaggiare i prodotti tipici delle Langhe: formaggi, crema di nocciole e tanto altro.

I comuni attraversati da L’Étape Mondovì sono: Mondovì, Briaglia, Bastia Mondovì, Rocca Cigliè, Clavesana, Murazzano, Torresina, Igliano, Castellino Tanaro, Niella Tanaro, Vicoforte, Montaldo di Mondovì, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero di Vasco.

L’Étape Mondovì – Info percorso

GRANFONDO

Distanza: 110,5 km

Dislivello: 2.271 m

Ultimi giorni per iscriversi alla quota promo di 30 euro

La tariffa speciale di lancio resterà disponibile fino al 14 febbraio. Successivamente la quota subirà un aumento a 50 euro, rendendo questo il momento ideale per assicurarsi un posto a condizioni particolarmente vantaggiose.

La quota di iscrizione comprende, oltre alla partecipazione all’evento, la maglia ufficiale L’Étape Italy by Tour de France, i ristori lungo il percorso, l’assistenza tecnica e il pasta party finale.

La quota promo è un invito aperto a tutti. Si tratta di un impegno significativo dell’organizzazione per promuovere un modello di eventi inclusivo: offrire la qualità di una manifestazione ispirata alle tappe del Tour de France a un prezzo accessibile. Un’occasione per cicloamatori e famiglie di partecipare non solo a una gara, ma a una vera festa su due ruote.

Link iscrizioni: https://letapeitaly.it/iscriviti-ora/