Coppa Italia Eccellenza LIVE: festa Alessandria! Con il Cuneo finisce 3-1. RIVIVI LA DIRETTA

Tempo di scrivere la storia per l’Eccellenza Piemonte-VdA, che assegna questa sera la Coppa Italia 2025/26 di categoria. SEGUI LA DIRETTA DI ALESSANDRIA-CUNEO.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ALESSANDRIA-CUNEO
CRONACA DEL MATCH
Tutto pronto al Silvio Piola per l’inizio della sfida, sotto una leggera pioggerelina. Tanta attesa per la sfida, confermata da qualche attimo di tensione prima della partita per qualche difficoltà all’ingresso dei molti spettatori.
PRIMO TEMPO
1′ – Si gioca! (20.32)
4′ – Inizio in equilibrio, con le due squadre che stanno anche prendendo dimestichezza con un terreno di gioco non semplice da “gestire”, perchè molto umido
6′ – Prosegue la fase di studio. Il Cuneo in completo blu si presenta al “Silvio Piola” con il 4-3-3: davanti giocano Caristo e Regolanti con il giovane Ghibaudo. Alessandria eccezionalmente in rosso con il 3-5-2, con Diop e Cargiolli a comporre il tandem offensivo
14′ – Primo tentativo dell’Alessandria, che gestisce di più la sfera. Ci provs Vanegas in spaccata dal limite di destro, ma la palla termina fuori
24′ – Persiste una situazione di grande equilibrio. Le due squadre di dividono la manovra del pallone, senza riuscire a pungere dalle parti dei rispettivi portieri
26′ – Per la seconda volta in partita Pellegrini si ritrova solo a calciare da destra, ma ci mette troppo e trova la respinta della retroguardia cuneese. Sul successivo angolo, il Cuneo spazza e Vanegas commette il più classico dei falli tattici. AMMONITO il centrocampista alessandrino
29′ – GOL DELL’ALESSANDRIA! Punizione dalla trequarti, riceve Cirio sul secondo che mette in mezzo: la retroguardia del Cuneo prova a spazzare, Camara la spizza, Cargiolli la aggiusta ed è il solito Diop il più lesto di tutti a mettere dentro col piattone
37′ – Alessandria vicina al bis! Nicco batte un bell’angolo da sinistra ed è ancora Diop a spizzare un pallone che sfila a un pelo dal secondo palo con Cavalieri immobile
41′ – AMMONITO Cirio per una lunga trattenuta su Galfrè
45′ – ALESSANDRIA-BIS! Proprio sui titoli di coda del primo tempo i “rossi” la indirizzano. Bella trama da sinistra di Morganti che effettua un tiro-cross: la palla resta lì e nella confusione generale è Cargiolli a trovare il tap-in decisivo
SECONDO TEMPO
46′ – SI RIPARTE! Doppio cambio Cuneo: dentro Gyimah e Orlando per Ghibaudo e Bernardi (21.33)
47′ – Subito rigore per il Cuneo!
48′ – GOL DEL CUNEO! Nacci non sbaglia! Clamoroso quanto accaduto. Il Cuneo prova subito l’assalto e conquista una palla inattiva. Sul cross, Scotto calcia in girata, la palla termina alta, ma per l’arbitro c’è un tocco di mano. Dal dischetto va Nacci che spiazza Menino e accorcia le distanze
49′ – Sulle ali dell’entusiasmo, il Cuneo sfiora subito il pari. Gyimah, entrato benissimo, allarga per Caristo, che calcia a giro e costringe Menino all’intervento importante. La difesa alessandrina poi, seppur con un po’ di fatica, spazza
57′ – Staffilata dal limite di Pellegrini, Cavalieri blocca in due tempi. Sul ribaltamento di fronte, gran palla al centro per Regolanti, che si allunga in spaccata, ma non ci arriva per poco.
59′ – Occasionissima Alessandria! Camara si rende protagonista di una super-percussione di 40 metri, quindi lascia a Cargiolli, che scarica per Diop. L’attaccante arriva un po’ lungo, ma calcia in spaccata, costringendo Cavalieri al grande intervento. Sul ribaltamento di fronte, Rizzo si libera a destra ed effettua un tiro-cross teso che mette in difficoltà Menino: deviazione a due mani e palla in angolo
60′ – AMMONITO Galfrè
67′ – L’ALESSANDRIA SCAPPA! Punizione dal limite di Cirio: la barriera respinge sui piedi di Tos che calci di nuovo e trova una seconda respinta sui piedi di Morganti, che se la sposta sul sinistro e fulmina Cavalieri. 3-1!
68′ – Fuori Galfrè, dentro Benso per il Cuneo
70′ – Fuori Cargiolli, dentro Ventre per l’Alessandria
77′ – Fuori Angeli, dentro Rastrelli per il Cuneo. Intanto, Alessandria in controllo e stabilmente nella metà campo cuneese
80′ – AMMONITO Nani (A)
81′ – Bianco inserisce anche Magnaldi per Nacci
84′ – Dentro Cesaretti per l’ammonito Nani nell’Alessandria
87′ – Bomber Diop lascia il campo tra gli applausi per Piana
90′ – 4 minuti di recupero!
93′ – Dentro ancora Cociobanu per Morganti. Applausi per il centrocampista e minuti nella storia per il subentrato
94′ – FINISCE COSì! L’Alessandria conquista, come da pronostico, la Coppa Italia di Eccellenza 2025/26!