Coppa Italia Eccellenza: la regina al “Silvio Piola”! Alessandria-Cuneo, chi fa la storia?

Finalmente, la resa dei conti. Una delle edizioni più lunghe negli ultimi anni della fase Piemonte-VdA della Coppa Italia di Eccellenza volge al termine, e lo farà nel modo più affascinante.

Mercoledì sera, come le notti di Champions League. Ore 20.30. Nella scenografica cornice del “Silvio Piola” di Vercelli. Con due squadre che hanno scritto pagine di storia importanti e sono pronte a scriverne un’altra.

Cosa chiedere di più? E sarà una sfida epica a prescindere, perché di fronte saranno le due squadre che oggi occupano le prime due posizioni del girone B di Eccellenza, a conferma della qualità del raggruppamento che da sempre è “casa” delle cuneesi.

C’è tanta attesa, ovviamente, soprattutto per il Cuneo di mister Danilo Bianco, che arriva carico dopo un bell’inizio di 2026 e che porta in dote un bel percorso di Coppa. Al primo turno i biancorossi la spuntarono in due scontri epici con la Pro Dronero, in una gara sempre sentita (2-1 e 1-0). Quindi, agli ottavi, doppia gioia per 1-0 contro la Giovanile Centallo, prima del tiratissimo incrocio con il Fossano: 1-1 al “Pochissimo” e vittoria di misura al “Paschiero”, decisa da Regolanti. Il tutto, a preludio di una semifinale in cui il doppio 2-1 a parti invertite contro la Volpiano Pianese si concluse solo ai calci di rigore.

Non troppo diversa è stata la corsa dell’Alessandria, destinata (i grigi facciano gli scongiuri) alla vittoria del girone B per ritornare in lidi che più competono alla sua storia. Dopo aver eliminato la Luese Cristo, che all’epoca era ancora una squadra “vera” prima della rivoluzione di dicembre (0-0 e 2-1), Diop e soci hanno fatto fuori in serie l’Acqui (0-1 dell’andata ribaltato dal 2-0 griffato Grandoni-Piana), la Pro Villafranca (2-1 e 0-0) e, nel penultimo atto, il Borgosesia, nell’incrocio tra prime della classe. Finì 0-0 al “Moccagatta”, prima del successo ai rigori, proprio come il Cuneo, nella gara di ritorno.

Insomma, due percorsi simili, decisi spesso da vittorie di “cortomuso”. E ora è tempo della resa dei conti!

Coppa Italia Eccellenza – Finalissima

Alessandria-Cuneo

Coppa Italia Eccellenza 2025/26 – Il programma completo

Primo turno: 24/8 e 31/8

Ottavi di finale: 18/9 e 2/10

Quarti di finale: 27/11 e 11/12

Semifinali: 6/1 e 14/1

Finale: 28/1

Ricordiamo che IDEAWEBTV.IT seguirà in DIRETTA la Finale Alessandria-Cuneo dal “Silvio Piola” di Vercelli. Al termine e nelle ore successive, tutti gli approfondimenti, i video e le interviste.