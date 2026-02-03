Giovedì 5 febbraio, a partire dalle 15.30, la Sala Beppe Fenoglio di Alba ospiterà l’edizione 2026 di “Vino e Mercati – Nuovi mondi, nuovi accordi”, l’appuntamento annuale organizzato da Confindustria Cuneo per presentare i dati elaborati dal Wine Permanent Observer (Wpo), il centro studi permanente dedicato al comparto vitivinicolo.

Il convegno di quest’anno rappresenta un’occasione di confronto sugli scenari economici e commerciali internazionali e sulle sfide future del settore vitivinicolo, in una fase caratterizzata da profondi cambiamenti geopolitici e commerciali. Particolare attenzione sarà dedicata alla tematica di grande attualità delle opportunità offerte dall’area del Mercosur, alla luce dei recenti accordi commerciali che stanno ridefinendo gli equilibri dei mercati internazionali.

Un processo che, una volta avviato, aprirà nuove prospettive in termini di riduzione delle barriere tariffarie, accesso a mercati emergenti e rafforzamento delle relazioni commerciali, ma che pone anche interrogativi rilevanti per le imprese europee in materia di competitività, sostenibilità e tutela delle denominazioni di origine. In questo contesto, il Brasile sarà al centro dell’analisi come mercato in forte evoluzione e di crescente interesse strategico per il vino italiano.

Promosso in collaborazione con i Consorzi di Tutela dei vini piemontesi aderenti e con il sostegno della Camera di Commercio di Cuneo, l’evento vedrà la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore, favorendo un dialogo concreto tra analisi economica, scenari internazionali e strategie d’impresa.

Il ricco programma prevede, tra i relatori, l’apertura di Paola Lanzavecchia, presidente della Sezione Vini e Liquori di Confindustria Cuneo, Paolo Bongioanni, assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, e Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo.

Momento centrale del convegno sarà la presentazione e il confronto sul rapporto annuale del Wpo, a cura di Elena Angaramo, responsabile del Centro Studi Confindustria Cuneo, e Alberto Cugnetto, referente della Sezione Vini e Liquori di Confindustria Cuneo, che offriranno una lettura aggiornata e puntuale dei trend produttivi, commerciali ed export-oriented del settore.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato al tema dello scambio UE–Mercosur e ai suoi potenziali risvolti per la filiera vitivinicola, con un approfondimento sul mercato brasiliano, grazie agli interventi di figure di primo piano quali Ignacio Sanchez, segretario generale del Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV), Francesca Migliarucci, vicedirettore di Federvini, e Julio Vargas, head of business di Cantu Importadora.

Come sottolinea Paola Lanzavecchia, presidente della Sezione Vini e Liquori di Confindustria Cuneo, «Con iniziative di questa natura intendiamo supportare le imprese del comparto nella lettura dei profondi cambiamenti che stanno interessando i mercati, mettendo a disposizione dati, analisi e chiavi interpretative utili a cogliere nuove traiettorie di sviluppo. Il convegno si conferma anche uno strumento strategico per valorizzare il posizionamento del nostro territorio all’interno della filiera vitivinicola, in Italia e all’estero».

L’ingresso è gratuito e rivolto alle imprese associate a Confindustria Cuneo e agli operatori del settore vitivinicolo. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il sito di Confindustria Cuneo al seguente link: https://www.confindustriacuneo.it/calendario .