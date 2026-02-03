Atletica Mondovì: i risultati del fine settimana

Velocisti monregalesi in luce sabato a Bra nel Meeting regionale “Doppio Sprint – Memorial Marco Cananzi” – in ricordo del giovane osteopata braidese e in passato collaboratore dell’Atletica Mondovì. In grandissima evidenza i biancorossi nei 60 con quattro atleti nella migliore finale con Vincenzo Martinelli a vincere con il personale 6”91, ma a fallire il pass per gli Italiani Promesse per un solo centesimo; dietro di lui Simone Milanesio (6”94), Francesco Viotti (7”00) – tutti e tre Under 23 – e Samuele Vittone 7”02 (migliore degli U20, per lui anche il minimo per i Tricolori); 12° Federico Lisa in 7”15. Progresso per Youssef Quattara 7”34 al p.b, Giacomo Rabezzana 7”36, Mattia Tagliapietra 7”34, Davide Rolfi 7”61 e gli Allievi Lorenzo Marino 7”88 e Andrea Sacco 7”89. Al femminile 8”28 per Chiara Rabezzana, 8”35 per Sofia Musso, 8”45 per Giulia Fresia.

Si è corso domenica anche a Fossano in una Riunione interamente dedicata agli ostacoli dove ha brillato il vicese Francesco Simbula 2° sui 60 Allievi in 8”44, dietro al canavesano Nicolò Borello, dopo aver corso 3 centesimi più forte nella qualificazione. Ultimi tentativi di ricerca dei minimi di partecipazione ai campionati italiani a Parma dove Andrea Tallarico si è dovuto arrendere a 8”56 nei 60 ostacoli Junior (limite 8”50), mentre si segnalano i p.b. sui 50 metri di Giacomo Rabezzana 6”33 e Mattia Tagliapietra 6”40 con Chiara Rabezzana atterrata a 10,50 nel triplo.

Nulla da fare anche a Saronno per Vincenzo Martinelli e Simone Milanesio che hanno chiuso la finale dei 60 metri rispettivamente in 6”94 e 6”98.

Soddisfazioni dalle categorie giovanili con tre cadetti in trasferta ad Aosta, dove si assegnavano i titoli valdostani. Matteo Tassone ha realizzato il proprio record nel peso con una notevole spallata a 12,16 m vincendo per un solo centimetro la gara sul secondo Lorenzo Li Pira (Safatletica); Sole Sigaudo ha chiuso sesta nel triplo con 9,46 ed 11ª nei 60 con 8”57, 13ª nella stessa gara Lovely Ferretti in 8”60 (che meglio aveva fatto nelle batterie con 8”55): per tutti si tratta del personale.

Borgaretto – 1° febbraio – Campionati Regionali Cross

Per Alice Rosa Brusin titolo U20, argento per Giorgio Comino

Domenica si è disputata la seconda tappa del “Trofeo Piemonte” di cross a Borgaretto, valido anche per l’assegnazione del titoli piemontesi individuali Assoluti e di categoria.

Alice Rosa Brusin si è laureata campionessa regionale tra le U20 con una gara molto ben condotta sui 6 km del tracciato che l’ha vista terza assoluta in 22’34” dietro a Gaia Gagliardi di Saluzzo (22’11”) e Sonia Mazzolini (22’34”): un buon test in vista dei Campionati Italiani del 22 febbraio a Selinunte, dove vorrà recitare un ruolo da protagonista. In gara anche Sofia Dante, 6ª tra le Junior in 25’49. Nel “corto” femminile Giulia Paolin ha chiuso 13ª in 12’28”.

Tra gli uomini Giorgio Comino è salito sul podio strappando un 2° posto nella 5 km Allievi in 15’46” dopo un gara molto tirata, battuto solo da Giacomo Manassero del Dragonero primo in 15’41”. Nella stessa categoria 25° Matteo Garelli in 17’28”, 41° Marco Restagno 18’59”, 58° Matteo Provera 20’29” e 73° Pietro Demichelis 24’02”.

Ottimo sesto assoluto, a 46” dal vincitore Elia Mattio (Valle Varaita), Michele Aimo in 33’37” sui 10 km assoluti davanti al compagno di club Ismaele Bertola 31° e 9° U23 in 37’42”; tra gli Junior (8 km) Marco Chiarlone 20° in 34’08” e Giuseppe Di Gennaro 26° in 37’01”

Quarto posto al maschile per l’Atletica Mondovì alle spalle di altre tre squadre cuneesi (Roata Chiusani, Valle Varaita e Atletica Saluzzo), nono al femminile e quinto nella combinata dopo due delle quattro prove.

Novara – Campionati Regionali di lanci Lunghi

Titolo per Lucrezia Garelli nel disco Allieve

Arrivano un titolo e tre medaglie dai Campionati invernali di lanci Assoluti e Giovanil (allievi e junior in gara assieme) andati in scena a Novara: una manifestazione molto sentita che ha visto la partecipazione di atleti provenienti dal Piemonte e da tutto il nord Italia.

Nella giornata di sabato Jonathan Kamwena ha colto l’argento negli Junior con 8,78 mt – vittoria del cussino Filippo Mecca con 11,83 – siglando il suo nuovo record personale. Nella stessa giornata di scena anche i martellisti: Marco Ambrosio quinto assoluto e secondo U23 con 30,31 m, stesso piazzamento per la sorella Paola alle prese con l’attrezzo da 4 kg (4ª Allieva con 36,87). Domenica di gloria per Lucrezia Garelli al titolo regionale nel lancio del disco Allieve con il nuovo personale portato a 38,92 m: una gran misura per la giovane cebana alla sua prima gara nella nuova categoria (23,94 per Caterina Lingua 10ª) davanti per cinque centimetri a Matilde Cecati (Sisport); argento regionale U23 nella stessa specialità per Emanuele Peano con 41,22 (5° tra gli Assoluti) mentre Alessandro Beccaria tra gli Allievi ha lanciato a 31,06 (6° nella gara con gli Junior, nessuna misura per Manuel Surriano). Lo stesso Beccaria è stato impegnato nel lancio del giavellotto scagliando l’attrezzo da 800 grammi al nuovo personale di 41,89 m (28,27 m per il debuttante Gabriele Rossetti).

Padova – Meeting di Prove Multiple

Boschetti e Rocco chiudono eptathlon; Mellano e Palladino out

Atletica Mondovì Acqua San Bernardo in gara nel fine settimana al PalaIndoor di Padova nelle prove multiple che hanno attirato atleti da tutta Italia in occasione dei Regionali veneti con alcune gare di contorno. Lorenzo Mellano nella prima giornata ha ottenuto 7”00 sui 60 (miglior crono assoluto), 1,74 m nell’alto, 7,26 m nel lungo (vinto), 11,04 m nel peso, 3° sugli ostacoli con 8”29, ma non avendo passato la misura di ingresso nell’asta, non è partito nei 1.000 finali. Cristian Boschetti ha totalizzato un buon 4.132 punti arrivando terzo tra gli U23 (7”60, 1,68, 5,79, 8,69, 8”94 sui 60 ostacoli, 3,60 nell’asta e 2’55”78 sui 1.000) con il compagno di team Mattia Rocco a 3.973 punti (7”84, 1,71, 5,82, 9”58, 3,70 e 3’07”26). In gara negli Junior Federico Palladino 7”49, 1,56 nell’alto, 6,44 nel lungo (quarta misura di categoria), 11,37 nel peso (terzo assoluto), ma è caduto nella prova sugli ostacoli e successivamente si è ritirato.

Sfuma per 18 centesimi a Riccardo Prette il minimo sugli 800 metri (già in possesso di quello sui 400 metri) in una gara bella e ben condotta nello sforzo: l’1’56”18 ottenuto (5° crono negli Junior) gli vale in nuovo p.b. con un netto miglioramento di quasi 2”. Due le marciatrici nei 3.000 metri: l’Allieva Carolina Ribezzo ha chiuso in 16’32”29 mentre Marcella Forni in 17’59”26. Negli 800 Alice Botto ha concluso in 2’37”02.