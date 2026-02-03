Acqua Sant’Anna a Beer&Food Attraction: innovazione e nuovi formati

Acqua Sant’Anna, leader nel mercato delle acque minerali, sarà presente a Beer&Food Attraction, la manifestazione di riferimento per il mondo beverage e foodservice, in programma presso la Fiera di Rimini dal 15 al 17 febbraio con una presenza fortemente orientata all’innovazione di formati e packaging e a una visione di consumo sempre più trasversale e multicanale.

Beer&Food Attraction è uno dei principali eventi B2B per i professionisti dei canali horeca, retail specializzato e distribuzione, un hub di incontro tra aziende, buyer e operatori del settore dove si anticipano tendenze, format di consumo e nuove opportunità di business. Un palcoscenico ideale per Acqua Sant’Anna, che rafforza così la propria presenza nel mondo della ristorazione, dei bar e del beverage premium.

L’azienda di Vinadio presenta un’offerta pensata per rispondere in modo coerente e flessibile a contesti, occasioni di consumo e canali differenti, espressione concreta della propria no channel strategy. Protagonisti assoluti allo stand saranno quindi i nuovi formati in vetro, allumino e tetrapak, espressione di questa strategia orientata all’innovazione, alla sostenibilità e alla massima versatilità. Tra le principali novità: Sant’Anna Glass, disponibile nei formati 330 ml e 750 ml, sia naturale che frizzante, pensate per il canale horeca e valorizzate da una nuova etichetta dal design contemporaneo ed elegante, capace di esprimere al meglio il posizionamento premium del brand e di adattarsi perfettamente ai contesti di ristorazione più qualificati.

Accanto al vetro, Acqua Sant’Anna presenta una gamma completa di soluzioni di packaging alternative e sostenibili: lattine in alluminio da 33° ml, pratiche e moderne; tetrapak nei formati da 500 e 330 ml, ideali per un consumo smart e on the go, e le originali alubottles richiudibili da 330, 500 e 750 ml, che uniscono design, funzionalità e riciclabilità. Una proposta ampia e trasversale, pensata per presidiare ogni canale senza distinzione, offrendo soluzioni specifiche per bar, ristorazione, hotel, eventi e consumo fuori casa, in linea con le nuove abitudini dei consumatori e con una crescente attenzione alla sostenibilità.

Al completare l’offerta in fiera, lo stand ospita anche le bevande del brand: SanThé e Sanfruit Sant’Anna nel formato 330 ml, utilizzati durante la manifestazione per la preparazione di cocktail analcolici, a testimonianza della versatilità dei prodotti e della loro integrazione nei nuovi format di consumo del mondo bar e mixology.

Con la partecipazione a Beer&Food Attraction, Acqua Sant’Anna ribadisce il proprio ruolo di player di riferimento nel panorama beverage, capace di coniugare qualità dell’acqua, innovazione di formato e attenzione ai nuovi modelli di consumo, rafforzando il dialogo con il mondo horeca e con tutti gli operatori del settore.