Risultati 19ª giornata Regular Season SuperLega Credem Banca

Itas Trentino – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-16, 26-24, 25-20)

Sonepar Padova – Sir Susa Scai Perugia 1-3 (26-28, 19-25, 26-24, 22-25)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cisterna Volley 3-0 (25-18, 25-19, 27-25)

Rana Verona – Cucine Lube Civitanova 0-3 (25-27, 21-25, 17-25)

Valsa Group Modena – Allianz Milano 3-0 (25-18, 26-24, 25-22)

Giocata ieri

Yuasa Battery Grottazzolina – Vero Volley Monza 0-3 (20-25, 18-25, 19-25)

Le sei sfide della domenica chiudono un 19° turno di Regular Season iniziato sabato con la vittoria esterna in tre set di Vero Volley Monza contro Yuasa Battery Grottazzolina, risultato che riduce al lumicino le speranze di salvezza dei giganti marchigiani, mentre consolida l’ottavo posto del collettivo brianzolo prima della pausa per la Final Four di Del Monte® Coppa Italia a Bologna.

Nella parte alta del tabellone arriva una vittoria netta per Itas Trentino, che fatica nel secondo set in casa contro MA Acqua S.Bernardo Cuneo, ma chiude con il massimo scarto grazie ai 16 punti di Ramon, i 13 di Bristot e i 10 di Faure, portandosi a -3 da Verona prima di concentrarsi sulla due giorni bolognese del 7 e 8 febbraio. Tra gli ospiti Feral chiude a 16 punti.

La capolista Sir Susa Scai Perugia deve sudarsi i tre punti alla Kioene Arena contro i padroni di casa di Sonepar Padova, vincendo tre set su quattro in un match ruvido. Risultato che consente ai Block Devils di fuggire in vetta a +5 da Verona. Decisivi i punti di Ben Tara (17), Plotnytskyi (15), Loser (10) e Russo (10). Tra i veneti in doppia cifra Orioli (15), Masulovic (11) e Truocchio (11).

La grande assente di giornata è Rana Verona, che in un Pala Agsm AIM sold out scivola ancora con la “bestia nera” Cucine Lube Civitanova, vittoriosa in tre set grazie alla miglior partita stagionale in trasferta. Decisivi i 20 punti di Nikolov, i 18 di Loeppky e i 10 di Bottolo, ma anche le mosse a sorpresa di Medei nel 6+1. I migliori tra gli scaligeri sono Keita (13 punti) e Mozic (10).

Successo netto per Gas Sale Bluenergy Piacenza in casa contro Cisterna Volley. La formazione emiliana prende subito il sopravvento nei primi due set, ma deve stringere i denti nel finale del terzo atto. Bella la sfida a distanza tra i migliori realizzatori: Bovolenta (19) da una parte, Barotto (19) dall’altra. In doppia cifra anche Mandiraci (13) per la Gas Sales e Tarumi (11) per i pontini.

Match intenso al PalaPanini con Valsa Group Modena che parte forte e affonda i colpi nei momenti clou piegando Allianz Milano con il massimo scarto e tenendosi stretta la quarta piazza grazie alla potenza degli attaccanti: Buchegger (17 punti), Porro (16) e Davyskiba (11). I meneghini lottano, ma solo Reggers punge di frequente (13) e i sogni di sesto posto si complicano.

Itas Trentino – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-16, 26-24, 25-20) – Itas Trentino: Sbertoli 5, Ramon 16, Resende Gualberto 6, Faure 10, Bristot 13, Torwie 9, Boschini (L), Pesaresi 0, Garcia Fernandez 0, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Giani, Sandu, Bartha. All. Mendez. MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 2, Strehlau 7, Codarin 6, Feral 16, Zaytsev 7, Stefanovic 5, Colasanti (L), Copelli 0, Cavaccini (L), Bonomi 0, Giraudo 0, Sala 1. N.E. Oberto, Cattaneo. All. Battocchio. ARBITRI: Nava, Puecher. NOTE – durata set: 21′, 29′, 24′; tot: 74′.

Sonepar Padova – Sir Susa Scai Perugia 1-3 (26-28, 19-25, 26-24, 22-25) – Sonepar Padova: Todorovic 3, Orioli 15, Polo 8, Masulovic 11, Gardini 16, Truocchio 11, Zoppellari 0, Diez (L), Stefani 3, Toscani (L). N.E. Nachev, Bergamasco, Mc Raven, Held. All. Cuttini. Sir Susa Scai Perugia: Giannelli 8, Plotnytskyi 15, Loser 10, Ben Tara 17, Ishikawa 0, Russo 10, Gaggini (L), Dzavoronok 9, Cvanciger 0, Solé 1, Colaci (L). N.E. Argilagos, Semeniuk, Crosato. All. Lorenzetti. ARBITRI: Clemente, Cesare. NOTE – durata set: 32′, 28′, 33′, 28′; tot: 121′.

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cisterna Volley 3-0 (25-18, 25-19, 27-25) – Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 7, Mandiraci 13, Seddik 8, Bovolenta 19, Gutierrez 8, Comparoni 3, Loreti (L), Pace (L), Andringa 0, Bergmann 2, Iyegbekedo 2. N.E. Leon, Simon, Travica. All. Boninfante. Cisterna Volley: Fanizza 0, Tarumi 11, Diamantini 2, Barotto 19, Bayram 2, Mazzone 2, Finauri (L), Currie (L), Salsi 0, Guzzo 0, Muniz De Oliveira 5. N.E. Plak, Lanza, Tosti. All. Morato. ARBITRI: Pozzato, Jacobacci. NOTE – durata set: 22′, 29′, 31′; tot: 82′.

Rana Verona – Cucine Lube Civitanova 0-3 (25-27, 21-25, 17-25) – Rana Verona: Christenson 1, Mozic 10, Vitelli 1, Ferreira Souza 5, Keita 13, Cortesia 3, Zingel 2, Planinsic 0, D’Amico (L), Staforini (L), Sani 1, Bonisoli 0, Glatz 0, Nedeljkovic 4. N.E. All. Soli. Cucine Lube Civitanova: Boninfante 1, Bottolo 10, Gargiulo 3, Loeppky 18, Nikolov 20, Tenorio 2, Balaso (L), Orduna 0, Bisotto (L), Kukartsev 0. N.E. D’Heer, Podrascanin, Duflos-Rossi. All. Medei. ARBITRI: Carcione, Simbari. NOTE – durata set: 29′, 29′, 26′; tot: 84′.

Valsa Group Modena – Allianz Milano 3-0 (25-18, 26-24, 25-22) – Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 4, Davyskiba 11, Mati 2, Buchegger 17, Porro 16, Sanguinetti 6, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Anzani 2, Bento 0. N.E. Tauletta, Ikhbayri, Giraudo. All. Giuliani. Allianz Milano: Kreling 1, Recine 8, Di Martino 5, Reggers 13, Ichino 7, Caneschi 7, Benacchio (L), Catania (L), Lindqvist 0, Otsuka 0, Corbetta 0. N.E. Masajedi, Masulovic, Barbanti. All. Piazza. ARBITRI: Verrascina, Vagni. NOTE – durata set: 22′, 30′, 29′; tot: 81′.

Giocata sabato

Yuasa Battery Grottazzolina – Vero Volley Monza 0-3 (20-25, 18-25, 19-25) – Yuasa Battery Grottazzolina: Falaschi 1, Magalini 10, Stankovic 2, Golzadeh 5, Tatarov 9, Pellacani 7, Petkov (L), Fedrizzi 4, Marchisio (L). N.E. Cubito, Vecchi, Marchiani, Koprivica. All. Ortenzi. Vero Volley Monza: Zimmermann 1, Atanasov 14, Mosca 4, Padar 13, Rohrs 15, Beretta 10, Pisoni (L), Frascio 0, Knipe 0, Scanferla (L), Mapelli 0. N.E. Velichkov, Ciampi, Larizza. All. Eccheli. ARBITRI: Zavater, Caretti, Cruccolini. NOTE – durata set: 23′, 32′, 29′; tot: 84′.

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Susa Scai Perugia 50, Rana Verona 45, Itas Trentino 42, Valsa Group Modena 39, Gas Sales Bluenergy Piacenza 39, Cucine Lube Civitanova 34, Allianz Milano 29, Vero Volley Monza 19, Sonepar Padova 15, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 14, Cisterna Volley 11, Yuasa Battery Grottazzolina 5.

Prossimo turno

Final Four Del Monte ® Coppa Italia – Il programma

Unipol Arena di Bologna

Sabato 7 febbraio 2026 – Semifinali

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza (ore 15.30, diretta Rai Play e VBTV)

Rana Verona – Sir Susa Scai Perugia (ore 18.00, diretta Rai Sport e VBTV)

Domenica 8 febbraio 2026 – Finale

Finale, ore 18.00 (diretta Rai Sport e VBTV)

20ª Giornata Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 14 febbraio 2026, ore 18.00

Vero Volley Monza – Sonepar Padova

Diretta VBTV

Sabato 14 febbraio 2026, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Valsa Group Modena

Diretta RaiPlay e VBTV

Domenica 15 febbraio 2026, ore 17.00

Cisterna Volley – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 15 febbraio 2026, ore 17.00

Itas Trentino – Yuasa Battery Grottazzolina

Diretta VBTV

Domenica 15 febbraio 2026, ore 18.00

Sir Susa Scai Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 15 febbraio 2026, ore 18.00

Allianz Milano – Rana Verona

Diretta VBTV