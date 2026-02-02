Volley C/F – La CRS Martino VBC Savigliano conquista la Coppa Piemonte

Si chiude con una finale di grande intensità la 42ª edizione del Trofeo Fratel Giovanni Dellarole. Al Centro Sportivo Lingotto di Torino, la CRS Martino VBC Savigliano conquista la Coppa Piemonte riservata alla Serie C femminile, superando il Volley Cigliano al termine di un match molto combattuto.



Dopo aver condotto i primi due set, Savigliano ha subito il ritorno del Cigliano nel terzo parziale. Il quarto set si è trasformato in un lungo testa a testa: entrambe le formazioni hanno avuto diverse occasioni per aggiudicarsi il parziale — il Cigliano per rimandare la sfida al tie-break e il Savigliano per chiudere l’incontro. Alla fine, la formazione saviglianese è riuscita a spuntarla, chiudendo il set sul punteggio di 30-28.



Il tabellino della finale: CRS Martino VBC Savigliano – Volley Cigliano CF: 3-1 (25-20 / 25-19 / 15-25 / 30-28)



CRS Martino VBC Savigliano: Galletto 3, La Rosa 11, Ndoja 19, Cavaglià 10, Gallina 15, Pansa 14.

Le saviglianesi erano giunte all’atto finale della manifestazione superando sabato in tre set la Labor Volley.