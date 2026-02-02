Fondo – Coppa Italia Rode: cuneesi protagonisti sulle Piane di Mocogno

Il sipario tricolore cala sulle Piane di Mocogno, teatro della due giorni dedicata allo sci di fondo italiano. Nella giornata conclusiva di domenica 1° febbraio, le piste del Centro Fondo Lama Mocogno hanno ospitato le prove distance in tecnica libera, con atleti U16, U18, U20 e Senior.

Ad aprire il programma alle 9 in punto è stata la prova U18 maschile sui 10 km, che ha visto una netta doppietta delle Fiamme Oro. Thomas Maestri si è imposto in 36’28”2, precedendo il compagno di squadra Francesco Romagna per soli 5”2. Terzo posto per Giacomo Barale (Esercito) a 29”8, quindi Leonardo Brondello (SC Valle Stura) a 46”0 e Massimiliano Mosca (US Carisolo) a 51”9. Top15 per Nicola Giordano (Entracque Alpi Marittime) che chiude con il tempo finale di 38’14”2.

Distacchi risicati anche al femminile, con le prime quattro posizioni occupate da biatlete piemontesi, in pausa dalla Coppa Italia di biathlon. Vittoria per Magalì Miraglio Mellano (Esercito) in 31’21”8, davanti a Viola Camperi (Fiamme Gialle) staccata di appena 2”8. Terza piazza per Lucia Brocchiero (Fiamme Gialle) a 19”5, quarta Iris Cavallera (Entracque Alpi Marittime) a 58”3. Quinta Martina Bisson (Esercito) a 1’04”8 seguita da Lucia Delfino (Valle stura), 6^ a 1’38”5 dalla vincitrice.

L’atleta del Nordico Pragelato, Giulia Rochail, conclude la sua fatica in 33’39”6 mentre più attardata chiude Sofia Cogoli (Nordico Pragelato), 18^. Sui 15 km U20 maschili successo di Federico Risatti (Fiamme Oro) in 36’17”0. Seconda posizione per il cuneese Alessio Romano (Carabinieri) a 46”0, terzo Luca Ferrari (Fiamme Oro) a 1’16”2. Seguono Edoardo Trombetta (Ski College Veneto) a 1’32”7 e Luca Pietroboni (Carabinieri) a 1’35”1 che chiudono la top5 di categoria. Buona la prestazione di Filippo Massimino (Entracque Alpi Marittime) che chiude al 6° posto, mentre Gabriele Norbiato (Entracque Alpi Marittime) è 16°.

In campo femminile continua lo straordinario momento di forma di Marie Schwitzer (Carabinieri), che domina la gara senza rivali in 43’36”4. Alle sue spalle la piemontese delle Fiamme Oro Matilde Giordano che ha un ritardo di 1’07”8 e Irene Nicoli (SC 13 Clusone) a 2’10”4. Quarta Marta Bellotti (Carabinieri) a 2’18”4, quinta Giada Fachin (ASC Sesvenna) a 2’46”6 seguita da Alice Gastaldi (Fiamme Gialle). Tra i Senior maschili non ci sono rivali per il cuneese Lorenzo Romano (Carabinieri), che si impone in 45’23”5. Secondo Martin Coradazzi (Esercito) a 37”0, terzo Giovanni Ticco’ (Fiamme Oro) a 48”5. Quarto Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle) a 1’02”4, quinto Fabrizio Poli (Esercito) a 1’10”8. Più attardato Nicolò Giraudo (Esercito) che termina in 14^ posizione.

Nella gara Senior femminile successo per Ylvie Folie (Carabinieri) in 54’14”0, davanti alla piemontese Beatrice Laurent (Fiamme Gialle) a 32”5 e Martina Bellini (Esercito) a 36”4. Ai piedi del podio Maria Eugenia Boccardi a 49”9 e Cristina Pittin a 1’07”5. Più attardata la cuneese Elisa Gallo (Fiamme Gialle) che conclude la sua fatica al 9° posto. Sui 7,5 km U16 maschili va in scena la doppietta dei fratelli Liam e Joei Lisciandrello (SC Valle Pesio): Liam vince in 16’11”6, davanti a Joei a 8”9. Terzo Federico Castelletti (SC 13 Clusone) a 28”5, quarto Paolo Pietroboni (ASC Sesvenna) a 37”5 seguito da una tripletta di atleti piemontesi: quinto Jonathan Giordano (Entracque Alpi Marittime) a 37”7, 6° Luca Ferrari (Valle Ellero), 7° Tiago Ghibaudo (Valle Stura).

Mattia Bagnis (Valle Ellero) e Lorenzo Salvagno (Valle Pesio) chiudono rispettivamente al 12° e 13° posto. Più attardato Fabio Marino (Busca), 23°. Tra le U16 femminili vittoria per Jana Gufler (Alv Kronspur) in 12’47”5. Seconda Magda Moser (ASC Sarntal) a 31”6, terza Nicole Falaneli (Olimpic Lama) a 31”7, a pari tempo con Sara Zanaboni (ASC Sesvenna). Quinta Sara Proietti Cignitti (Winter Sport Club Subiaco) a 35”1 seguita da Elena Carletto (Entracque Alpi Marittime) a 37” dalla vetta. Giada Grosso (Entracque Alpi Marittime) conclude la sua fatica al 9° posto mentre Margherita Salvetti (Busca) è 22^.

c.s.