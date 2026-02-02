Venerdì 6 febbraio alle 20.45, presso l’Associazione Alec di Alba via Vittorio Emanuele II, 30, sarà presentato il libro di Stefano Fenoglio “Ed ecco io vi manderò il diluvio. Come le alluvioni hanno plasmato l’umanità”, un viaggio affascinante tra mito, storia e scienza per comprendere il profondo legame tra l’uomo e i fiumi.

Partendo dal racconto del Grande Diluvio in culture lontanissime tra loro, Fenoglio, tra i più autorevoli esperti italiani di ecosistemi fluviali, si interroga su cosa si nasconda realmente dietro questo mito universale. La risposta conduce a una riflessione tanto semplice quanto potente: l’uomo è una “specie fluviale” e le alluvioni fanno parte, da sempre, della nostra esperienza collettiva. Accanto alla ricostruzione storica e antropologica, il volume affronta con lucidità e rigore scientifico una questione di stringente attualità, come convivere oggi con eventi alluvionali sempre più frequenti e intensi. Grazie a una passione autentica per il tema e a una solida competenza scientifica, il professor Fenoglio suggerisce e illustra alcune soluzioni concrete per far fronte alle calamità legate ai fiumi, con l’obiettivo di limitarne i danni materiali e impedire che possano mettere in ginocchio città, territori ed economie, come purtroppo accade sempre più spesso. Con una narrazione chiara, ricca di esempi e animata da una prospettiva di fiducia e responsabilità condivisa, l’autore mostra come intervenire sia possibile, servono volontà, tempestività e azione collettiva. Il messaggio che emerge è netto e incoraggiante: occorre agire subito, e farlo insieme.

Durante la serata sarà presente l’autore, prof. Stefano Fenoglio, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (DBIOS) dell’Università di Torino, che dialogherà con Enrico Rivella, biologo di ARPA Piemonte.