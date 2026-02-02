Cuneo, al Rondò dei Talenti il secondo appuntamento di “Genitori in gioco”

Sabato 7 febbraio 2026, dalle 10.00 alle 12.00, presso lo Spazio Relazioni – Rondò dei Talenti di Cuneo, arriva il secondo appuntamento di “Genitori in gioco”, il ciclo di incontri gratuiti rivolti ai genitori per riflettere e confrontarsi sulle sfide educative quotidiane, L’incontro dal titolo “La gestione dello stress nella vita di tutti i giorni”, offrirà spunti e strumenti pratici per sostenere bambini e ragazzi nella gestione dell’ansia e dello stress nella vita scolastica e relazionale e rinforzarne la resilienza.

L’incontro sarà condotto da Pietro Loro Pilone, psicologo della salute e dello sport, e Martina Fiore, psicologa – cooperativa Emmanuele.

La partecipazione è gratuita; gradita iscrizione.

L’iniziativa, gratuita, rientra nel progetto “Genitori in Gioco”, promosso in partnership da Confcooperative Piemonte Sud con Fondazione CRC, Confartigianato Cuneo, ASL CN2 e CSSM nell’ambito Wellgranda Reti di Welfare, con il sostegno della Fondazione CRC.

Confcooperative Piemonte Sud conferma così il proprio impegno nella diffusione di buone pratiche di welfare aziendale e territoriale e nel sostegno alle famiglie della comunità.

Per informazioni – [email protected]