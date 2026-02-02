Calcio a 5 – Serie A2 Élite: un’Elledì in emergenza cade 7-0 con il Montegrappa

Niente da fare per l’Elledì FC nel 17° turno di Serie A2 Élite (Girone A). Il Montegrappa dilaga 7-0.

LA PARTITA

L’Elledì FC va al PalaMaser con tante defezioni, oltre all’infortunio di Novo si sono aggiunti in settimana quelli di Lamberti e Cerbone. La squadra di Gulizia invece non può contare su Mohssine per via della squalifica. Il Montegrappa parte forte e trova con Guidolin, bravo ad approfittarne su un errore in fase di costruzione dell’Elledì, il primo vantaggio della serata. Modesto, qualche secondo dopo, raddoppia e porta la gara sul 2-0. Dopo i primi 5 minuti complicati, i piemontesi provano a rispondere e si affacciano in attacco, ma i veneti rimangono in controllo della gara e Arione deve impegnarsi per evitare che il gap diventi più pesante.

Su un angolo da destra di El Johari, Guidolin sigla di testa la sua doppietta personale e porta sul 3-0 la contesa. Mister Ganci spende il proprio time-out a disposizione per schierare nelle ultime battute del primo tempo il portiere di movimento. Ne approfitta subito Mattaboni che deposita in fondo al sacco il poker (4-0). Dos Santos e Sandri ci provano, ma le squadre vanno negli spogliatoi sul 4-0. Da segnalare anche la traversa centrata da Mattaboni nel corso dell’ultimo giro di lancette.

Il 5-0 arriva a poco meno di 17 minuti dall’ultima sirena, con la conclusione potente e precisa di Mattaboni che infila Arione (autore di diversi interventi importanti alla prima dal calcio d’inizio con la prima squadra) all’incrocio dei pali. Quando i gialloneri si affacciano in attaccano devono fare i conti con la solidità e l’esperienza di Kovacevic. A concretizzare l’azione corale e a fare punteggio tennistico è Modesto (6-0), che poco dopo si regala anche la tripletta personale e fissa il punteggio sul 7-0.

Nel prossimo turno in programma sabato 7 febbraio, l’Elledì FC, con la speranza di recuperare energie ed elementi, torna a Caramagna Piemonte per sfidare i Saints Milano.

Montegrappa – Elledì FC 7-0

Reti: Modesto (3), Guidolin (2) e Mattaboni (2) (Montegrappa)

c.s.