Allerta neve: domani a Mondovì scuole chiuse

A partire dalla serata di oggi, lunedì 2 febbraio, e fino alla mattinata di domani, martedì 3 febbraio, sul territorio monregalese sono previste precipitazioni moderate con probabili nevicate fino in città a Mondovì (come evidenziato altresì dall’allerta gialla emessa dall’Arpa Piemonte). Le stesse avverranno verosimilmente con temperature negative e raggiungeranno il loro acme tra le ore 4.00 e le ore 8.00, in concomitanza con il massimo flusso veicolare di tipo scolastico-lavorativo.

Alla luce delle pregresse considerazioni e sentiti tutti i dirigenti degli istituti scolastici cittadini, il Comune di Mondovì che per la giornata di martedì 3 febbraio tutte le scuole di ogni ordine e grado (ad eccezione del Politecnico e degli asili nido) rimarranno chiuse.

Le lezioni riprenderanno regolarmente da mercoledì 4 febbraio.

“Nell’invitare fin da ora la cittadinanza alla massima prudenza (ricordando l’obbligo di circolazione con dotazioni invernali), si segnala che la macchina comunale è comunque pronta ad intervenire con le apposite operazioni di spargimento sale e sgombero neve.

Confidando, infine, nella pazienza e nel buon senso dei cittadini, per eventuali informazioni o specifiche segnalazioni rimane sempre attivo il numero 0174.55.92.05” sottolinea il Comune di Mondovì