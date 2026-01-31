Il tour Alba Industriale scalda i motori

Turismo in Langa APS propone un modo originale di scoprire la città di Alba attraverso un tour che intreccia racconto, immagini e memoria, attraversandone la storia produttiva, i luoghi e i personaggi. Il progetto è realizzato con il patrocinio del Comune di Alba, dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, di Confindustria Cuneo, di Confartigianato Cuneo e dell’Associazione San Giovanni, e con il contributo di Fondazione CRC.

Con l’occasione verranno presentati i “Quaderni di viaggio”, un racconto visivo sul passato industriale della città attraverso le fotografie storiche dell’Archivio Buccolo, testimonianze della trasformazione nel tempo.

PRESENTAZIONE

Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 10.00, presso lo Spazio San Giovanni ad Alba (Chiostro della Chiesa di San Giovanni, Piazza Pertinace), si terrà la presentazione ufficiale del tour Alba Industriale, un incontro e un dialogo che mette in luce il percorso di ideazione e ricerca del tour “Alba Industriale”, un itinerario di riscoperta dell’anima artigiana, commerciale e industriale della città.

La visita guidata Alba Industriale si snoda tra Piazza Pertinace e l’antico mercato dei bachi da seta fino al Mercato Coperto Cagnasso, toccando luoghi simbolo della storia economica e industriale della città: dalle prime sedi della Ferrero e della Miroglio alla Cantina Pio Cesare, dall’Hotel Savona di Giacomo Morra a Piazza San Paolo, legata alla figura di don Alberione e alle Edizioni Paoline.

Ideato nel 2021 da Filippo Ghisi, Presidente di Turismo in Langa APS, in collaborazione con Confindustria Cuneo e in occasione di “Alba capitale della cultura di impresa”, il tour nasce da un’approfondita ricerca storica condotta tra archivi, raccolte fotografiche, fonti edite e interviste a testimoni diretti. Il percorso si articola in nove tappe nel centro storico e racconta le storie delle imprese, dei mercati e dei protagonisti che hanno segnato lo sviluppo di Alba.

Oggi il tour viene riproposto con l’obiettivo di mantenere viva la memoria della storia d’impresa e del tessuto industriale cittadino, esplorando architetture, archeologia industriale e memorie collettive, per offrire uno sguardo sul passato e accompagnare la città verso il futuro, con uno sguardo su Alba Capitale dell’Arte Contemporanea 2027.

Nel corso dell’incontro verrà inoltre presentato il nuovo progetto di UnTerritorio ETS, “Scarti d’autore: artisti e forme di recupero per il Mercato della Terra di Alba”, realizzato in collaborazione con AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, il Comitato del Mercato della Terra di Alba e Turismo in Langa APS, grazie al contributo di Fondazione CRC.

Un momento di racconto e confronto in cui storici locali e testimoni diretti ripercorreranno l’evoluzione dei mercati cittadini e il rapporto profondo tra cibo, comunità e territorio. L’ingresso è libero e gratuito.

PASSEGGIATA NARRATA TRA I MERCATI STORICI

A partire dalle ore 11.30, per chi desidera proseguire l’esperienza, prenderà avvio una passeggiata narrata con focus sui mercati della Città di Alba, partendo dal loro ruolo economico e sociale, di incontro e contrattazione. Partendo dall’antico mercato dei bachi da seta di Piazza Pertinace, i partecipanti saranno accompagnati tra storie, luoghi e personaggi che hanno animato le piazze e i principali spazi di scambio di Alba, dal mercato del bestiame a quello delle uve, una città e le sue diverse anime.

IL PROGETTO “SCARTI D’AUTORE”

Scarti d’autore è un progetto che trasforma gli scarti e gli invenduti del Mercato della Terra di Alba in nuove opportunità creative e sostenibili, dove l’arte diventa innesco per una nuova consapevolezza condivisa sulla sostenibilità e sulla cultura del cibo. Attraverso pratiche di riuso, riciclo, arte e narrazione, l’iniziativa promuove l’economia circolare, la riduzione dello spreco alimentare e una maggiore consapevolezza sulla filiera agroalimentare, cibo e biodiversità.

Il progetto coinvolge attivamente produttori e comunità locale attorno al mercato proponendo un calendario di incontri: laboratori artistici, momenti di racconto e performance partecipate, oltre a strumenti di sensibilizzazione come kit antispreco e un vademecum per la gestione degli scarti, con l’obiettivo di valorizzare la cultura della sostenibilità e offrire nuove prospettive sul valore del cibo e delle risorse.

TOUR ALBA INDUSTRIALE

Il tour di Alba Industriale sarà proposto anche sabato 21 febbraio 2026, con partenza alle ore 10.00 da Piazza Pertinace al costo di €10 a persona, comprendente di visita guidata di 2 ore e il Quaderno di Viaggio in omaggio a tutti i partecipanti.

Altre date del tour “Alba Industriale”:

Sabato 7 e 21 febbraio 2026

Sabato 7 e 21 marzo 2026

Per partecipare alle visite, è sufficiente prenotare compilando l’apposito form sul sito www.turismoinlanga.it.

