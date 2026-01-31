Sono sei le gare rinviate dal comitato Piemonte-VDA della FIGC per il fine settimana, a causa della nevicata che ha investito la regione a inizio settimana
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE E
PEROSA A.S.D. – CENISIA A R.L.
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE G
GARESSIO – MARENE
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE C
AOSTA CALCIO 511 – ATLETICO ROBASSOMERO
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE G
SAN CHIAFFREDO – ORANGE CERVERE
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE D
CARAGLIO CALCIO – PINEROLO
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 – GIRONE B
AYGREVILLE CALCIO – BARCANOVA CALCIO