CALCIO REGIONALE – SEI GARE RINVIATE PER I “POSTUMI” DELLA NEVICATA SETTIMANALE

Sono sei le gare rinviate dal comitato Piemonte-VDA della FIGC per il fine settimana, a causa della nevicata che ha investito la regione a inizio settimana

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE E
PEROSA A.S.D. – CENISIA A R.L.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE G
GARESSIO – MARENE

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE C
AOSTA CALCIO 511 – ATLETICO ROBASSOMERO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE G
SAN CHIAFFREDO – ORANGE CERVERE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE D
CARAGLIO CALCIO – PINEROLO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 – GIRONE B
AYGREVILLE CALCIO – BARCANOVA CALCIO

