Bra-Gubbio 1-0, mister Nisticò: “Abbiamo fatto una grande partita”

Fabio Nisticò, allenatore del Bra, commenta l’1-0 dalla sua squadra nel 24° turno del campionato di Serie C Sky Wifi 2025-26 con il Gubbio. A decidere la sfida di Sestri Levante è la marcatura di Sinani.

“Abbiamo fatto una grande partita con una fame incredibile e una voglia matta di fare risultato. Dobbiamo continuare così. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile però i conti si faranno il 26 aprile (data dell’ultima giornata della Serie C Sky Wifi 2025-26 ndr). Niente ci deve distrarre dal nostro obbiettivo.

Per noi la salvezza è tutto, lo dobbiamo a tutti i nostri tifosi che continuano a seguirci e a crederci come non mai. Adesso mancano pochi giorni di mercato e speriamo che la società riesca ancora a farmi due regali, poi testa bassa e pedalare.

Anche nel secondo tempo, quando il Gubbio ha alzato un po’ il baricentro, non abbiamo rischiato nulla e l’unico rammarico è di non averla chiusa nelle tre/quattro occasioni nitide costruite nel secondo tempo. Comunque non dobbiamo pensarci, sono tre punti importantissimi per tutto il mondo giallorosso.”