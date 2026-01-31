Nella serata di giovedì 29 gennaio, si è svolto all’Agriturismo La Pieve di Dogliani il meeting del Lions Club Carrù-Dogliani dedicato all’educazione finanziaria, un tema fondamentale al giorno d’oggi, tanto che meriterebbe di trovare spazio come materia nelle scuole italiane. Il relatore della serata non poteva che essere il padre dell’educazione finanziaria in Italia, il professore e banchiere cuneese Beppe Ghisolfi.

Beppe Ghisolfi, che tra i numerosi incarichi annovera anche quello di consigliere di amministrazione di WSBI (istituto mondiale delle Casse di risparmio), ha spiegato con molti aneddoti perché l’educazione finanziaria sia oggi indispensabile e andrebbe insegnata nelle scuole.

“L’educazione finanziaria – ha ricordato Beppe Ghisolfi – serve non solo a tutelare i nostri risparmi, ma a comprendere cosa succede nel mondo, anche perché tutte le vicende hanno risvolti economici”.

Tramite il racconto della sua vita e dei suoi numerosi incarichi (che spaziano dall’Abi al Leone d’oro di Venezia e al ruolo di direttore di BancaFinanza) Ghisolfi ha incantato il pubblico rendendo la serata piacevole e istruttiva.

Ricordando il suo celebre “Manuale di educazione finanziaria” il banchiere-scrittore ha annunciato che proprio in questi giorni uscirà il suo ottavo libro “Primi passi verso l’economia” che è in stampa e sarà edito, come i precedenti, da Nino Aragno. Numerose le domande degli intervenuti sui rapporti banche imprese e sul ruolo delle banche di territorio.

Alla fine dell’incontro è intervenuto anche il presidente del Club, Giulio Marini che ha tenuto a ringraziare con parole di profonda stima il professor Beppe Ghisolfi.