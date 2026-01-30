Motori: a Cuneo arriva il Corso per gli “Ufficiali di Gara”

L’Associazione “La Granda” Ufficiali di Gara, in collaborazione con l’Automobile Club Cuneo, organizza un corso per ottenere la licenza da Ufficiale di Gara con abilitazione a Commissario di Percorso in occasione di eventi motoristici quali rally, slalom e molte altre discipline.

Il corso, che si terrà presso i locali della sede dell’AC Cuneo (Via Piave, 1), si svolgerà nei giorni di martedì 17 febbraio, venerdì 20 febbraio, martedì 24 febbraio e venerdì 27 febbraio, dalle ore 20:30 alle ore 22:30, con il test finale previsto per sabato 28 febbraio dalle ore 14:30, sempre nella medesima sede.

Per l’ammissione al corso e l’ottenimento della licenza, è necessario avere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, età non inferiore ai 18 anni, possesso della patente di guida B oppure certificato medico per il rilascio della patente B e titolo di studio scuola dell’obbligo.

Per tutte le informazioni a tal proposito, e le relative iscrizioni al corso, si richiede di contattare il seguente indirizzo e-mail [email protected] , oppure tramite i seguenti numeri telefonici 320 9115525 / 345 9300407.

Un’importante iniziativa che permette di unire la passione per il mondo dei motori all’occasione di essere impegnati attivamente nel settore, come afferma il Presidente dell’Associazione “La Granda”, Mauro Ruaro: “Ogni anno organizziamo questo corso per permettere a tutti gli interessati ed appassionati di accedervi e condividere con noi la passione per il mondo nelle corse. Il commissario è una figura importantissima per il motorsport, per cui crediamo sia importante raggiungere il numero più elevato possibile di adesioni, per garantire una copertura sempre migliore negli eventi motoristici. Vi aspettiamo numerosi”.

c.s.