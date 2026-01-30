Idee al Movi(centro): prosegue la progettazione del polo di aggregazione giovanile di Bra

Due giorni per progettare, approfondire e raccontare: è successo il 27 e 28 gennaio a Bra, negli spazi del Movicentro, dove il Comune di Bra e Hangar Piemonte hanno condiviso il percorso del progetto “Idee al Movi(centro)”, che vede protagonista la struttura di piazza Caduti di Nassiriya quale futuro polo di aggregazione giovanile.

Il progetto, promosso dal Comune di Bra in partenership con enti del Terzo settore (Cooperativa Sociale Lunetica, Cooperativa Orso, Associazione culturale Switch on Future, Cooperativa Progetto Emmaus, associazione Follemente) è stato infatti selezionato tra gli otto vincitori per la seconda fase del percorso di accompagnamento di Hangar Piemonte.

A conclusione del focus braidese, nel pomeriggio di mercoledì 28 gennaio, un momento pubblico di restituzione ha permesso l’illustrazione del ‘viaggio’ che ha portato a “Idee al Movi(centro)”, per il quale è già in corso un’attività di co-progettazione, in collaborazione con diverse realtà territoriali. Sul tavolo, la definizione delle attività, la vision e la mission di questo luogo rigenerato.

“Il cammino di Idee al Movi(centro) è nato da una precisa richiesta territoriale, espressa dalla Consulta giovanile di Bra, di spazi adeguati e gratuiti dove dialogare, creare, generare – ha spiegato il sindaco Gianni Fogliato -. Come Amministrazione, abbiamo convidiso l’obiettivo, affidando ai futuri fruitori e alle realtà che con loro quotidianamente operano la progettazione attiva di questo luogo, fatto da e per i giovani. Il percorso che ne è nato, in collaborazione con Hangar Piemonte e i nostri partner, è sinergico e strategico, capace di portare al Movicentro, ma anche all’intera città, valore culturale, sociale e territoriale”. Hanno partecipato alla restituzione pubblica rappresentanti di Hangar Piemonte e dell’Amministrazione comunale di Bra, oltre a diversi stakeholders territoriali.

(em)