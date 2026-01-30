L’Étape Piemonte e L’Étape Mondovì: ultimi giorni per iscriversi alla quota promozionale

È in scadenza la quota di iscrizione agevolata a 30 euro per i due eventi del circuito L’Étape Italy by Tour de France 2026: per L’Étape Piemonte, in programma il 31 maggio a Entracque, e L’Étape Mondovì, che si svolgerà a Mondovì il 20 settembre.

La tariffa speciale di lancio resterà disponibile fino al 14 febbraio. Successivamente la quota subirà un aumento a 50 euro, rendendo questo il momento ideale per assicurarsi un posto a condizioni particolarmente vantaggiose. La quota di iscrizione promozionale comprende, oltre alla partecipazione all’evento, la maglia ufficiale L’Étape Italy by Tour de France, i ristori lungo il percorso, l’assistenza tecnica e il pasta party finale.

Un invito a vivere la magia del Tour de France

La quota promozionale di 30 euro è un invito aperto a tutti. Si tratta di un impegno significativo dell’organizzazione per promuovere un modello di eventi inclusivo: offrire la qualità di una manifestazione ispirata alle tappe del Tour de France a un prezzo accessibile. Un’occasione per cicloamatori e famiglie di partecipare non solo a una gara, ma a una vera festa su due ruote.

L’atmosfera di L’Étape Italy richiama in modo fedele quella del Tour de France grazie all’utilizzo delle maglie ufficiali di classifica (gialla, pois, verde, bianca), alla presenza del villaggio evento, alla segnaletica ufficiale lungo il percorso e agli allestimenti di partenza e arrivo.

Le classifiche dedicate, il palco e gli spazi animati completano un contesto che permette ai partecipanti di vivere l’esperienza di una vera tappa del Tour, anche dal punto di vista organizzativo e scenografico.

Condizioni speciali dedicate ai team e pacchetti VIP

Anche per il 2026 L’Étape Italy ha previsto agevolazioni dedicate ai team, pensate per valorizzare la partecipazione di squadre e gruppi strutturati e offrire un’esperienza ancora più coinvolgente.

I team che raggiungono almeno 10 iscritti potranno beneficiare di:

borraccia ufficiale Tour de France Official Experience per ogni atleta;

presentazione ufficiale del team sul palco, come nelle competizioni professionistiche;

supporto organizzativo per la ricerca di strutture alberghiere e soluzioni di pernottamento.

Anche per le squadre, la quota di iscrizione è fissata a 30 euro per atleta fino al 14 febbraio, con condizioni agevolate anche nelle fasi successive di iscrizione. Per i team che prenderanno parte a entrambe le manifestazioni del circuito L’Étape Italy 2026 è inoltre previsto un omaggio speciale: una maglia gialla ufficiale autografata.

La convenzione per le squadre è attivabile tramite iscrizione collettiva con codici personalizzati, scrivendo a: [email protected]

Sono inoltre disponibili pacchetti VIP pensati per chi desidera vivere l’evento in modo ancora più esclusivo. Il pacchetto include 1 partecipazione con Cena di Gala, partenza in griglia VIP, parcheggio riservato, accesso alle aree VIP del villaggio Expo e maglia ufficiale dell’evento, per un’esperienza completa dentro l’atmosfera L’Étape Italy.

Con due eventi, due territori iconici e il format ufficiale del Tour de France, L’Étape Italy 2026 si conferma un appuntamento di riferimento per il ciclismo amatoriale nazionale e internazionale.

c.s.