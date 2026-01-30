Borgo San Dalmazzo: il programma della Rassegna di Teatro Dialettale Piemontese 2026

L’Assessorato alla Cultura della Città di Borgo San Dalmazzo presenta l’edizione 2026 della Rassegna di Teatro Dialettale Piemontese, in programma all’Auditorium Civico. Quattro serate, tutte con inizio alle ore 21.00, dedicate al teatro dialettale piemontese e alle compagnie del territorio. Una rassegna che propone commedie brillanti, ricche di situazioni paradossali, personaggi spassosi e atmosfere tipiche della nostra tradizione popolare.

Sabato 14 febbraio, ore 21 – Compagnia “I Sensa Libret” di Boves

“Quand che ’l cervel a va a rabel” di TreMaGi

La rassegna si apre con una commedia ambientata in casa Balocchi, dove fervono i preparativi per il matrimonio della figlia Cristina. Il signor Balocchi, contitolare di un atelier, non riesce a staccarsi dal lavoro nemmeno in un giorno così importante. Una serie di sventure lo trascina in un continuo alternarsi di momenti reali e situazioni immaginarie, che coinvolgono l’intero parentado. Equivoci, tensioni e sarcasmo mantengono viva la suspense e regalano risate autentiche.

Sabato 28 febbraio, ore 21 – Compagnia “La Banda del Bunimur” di Bernezzo

“Carlin Galin-a part per l’Argentin-a” di TreMaGi

Carlo Gallina, presidente del Consorzio Agrario, decide di partire per l’Argentina per ritrovare un amico d’infanzia. La sua assenza scatena una catena di equivoci e malintesi che travolge familiari e amici rimasti in paese. La commedia, articolata in tre atti, propone situazioni brillanti e colpi di scena che assicurano una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento.

Sabato 14 marzo, ore 21 – Compagnia “Gli Amici del Teatro” di Beinette

“La lettera maledetta” di TreMaGi

La scena si svolge nella casa di Dante, scrittore in cerca di successo da una vita. Fanno parte della famiglia la moglie, la figlia e il figlio, la cameriera e un ipotetico fidanzato. Presente anche un amico del figlio, molto timido ma interessato alla figlia. Accanto a questi personaggi, la figura del dottore, persona rispettabilissima ma che, a causa di questa famosa lettera maledetta, dà inizio a una serie di grane per tutti. Personaggio di spicco è l’editrice, che ha un ruolo importante per il povero Dante. Il tutto è condito da scene di irresistibile comicità.

Sabato 28 marzo, ore 21 – Compagnia “Ij Motobin” di Villanovetta di Verzuolo

“Metti un cretino a cena” di Giovan Battista Nanfa

Nella “Cuneo bene”, un gruppo di amici organizza cene in cui ciascuno invita un personaggio ritenuto “cretino”, ignaro di essere oggetto di scherno. Per Giulio Baravalle, però, la serata prende una piega inattesa: bloccato da un colpo della strega, resta in casa con il suo invitato, Cesco Pigneul, contabile dell’Ufficio Imposte e appassionato costruttore di modellini. La sua ingenuità e la capacità di creare gaffe di proporzioni cosmiche sconvolgono la vita di Giulio, tra crisi familiari, complicazioni sentimentali e rischi professionali.

I biglietti dei singoli spettacoli, al costo di 5,00 euro, sono disponibili in prevendita presso l’Ufficio Turistico di via Vittorio Veneto 19 (tel. 0171 266 080). Lo IAT è aperto al pubblico dal mercoledì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.30; il sabato e domenica dalle ore 09.30 alle 12.30. Chiuso lunedì, martedì e festivi.

c.s.