Sci alpino, ottimi risultati per gli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali

A SCHLADMING L’ULTIMO GIGANTE PRIMA DELLE OLIMPIADI PREMIA LOIC MEILLARD. GIOVANNI BORSOTTI NONO E MIGLIORE DEGLI ITALIANI

Escluso dal quartetto olimpico del Gigante, il carabiniere bardonecchiese Giovanni Borsotti si è pre- so una rivincita morale, risultando, con il suo nono posto, il migliore degli italiani nell’ultima gara tra le porte larghe del Circo Bianco maschile prima delle sfide a cinque cerchi di Bormio. Nella competizione notturna di Schladming ha vinto uno svizzero, ma per una volta non è Marco Oder – matt, che ha chiuso al quarto posto con diversi errori.

Sul gradino più alto del podio è salito Loic Meillard atleta di Neuchâtel che difende i colori dello Ski Club Heremencia, capace di danzare sul ghiaccio vivo della pista Planai e di chiudere con il tempo totale di 2’,14”,38/100, superando nella seconda manche il brasiliano-norvegese Lucas Pinheiro Braathen del Baerums Skiklub, alla fine staccato di 73/100. Sul gradino più basso del podio, il suo primo in carriera a 22 anni, un esponente della “nouvelle vague” francese, Alban Elezi Cannaferina del Club des Sports de Courchevel, che ha rimontato cinque posizioni nella seconda manche, arrivando a 90/100 da Meillard.

Il finanziere gardenese Alex Vinatzer aveva chiuso la prima manche al quinto posto e stava viaggiando con buo- ni parziali nella seconda, ma ha inforcato una porta in un cambio di pendenza. Nella manche decisiva Giovanni Borsotti, penalizzato tra dicembre e gennaio da un problema fisico che lo aveva bloccato, è riuscito a mantenere la nona posizione conquistata nella prima run partendo con il pettorale numero 33, con un distacco finale di 2”,01/100. Punti anche per il carabiniere livignasco Simon Talacci, ventisettesimo ma bravo a qualificarsi con il pettorale numero 60.

COPPA EUROPA: ALL’AUSTRIACO MANUEL TRANINGER IL SECONDO SUPER-G DI VERBIER. NONO MAX PERATHONER, 27° LEONARDO RIGAMONTI

Vittoria austriaca nel secondo Super-G della Coppa Europa maschile a Verbier. Merito di Manuel Traninger dello Ski Klub Groebming, che ha chiuso la gara in 1’,24”,57/100, precedendo due svizzeri, Lenz Hächler dello Ski Club Oberwil-Zug (vincitore 24 ore prima) a 70/100 e Livio Hiltbrand dello Ski Club Weissenburg ad 1”,05/100. Due soli gli azzurri in zona punti: il finanziere gardenese Max Perathoner nono a 1”,78/100 e il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, ventisettesimo a 2”,37/100. Più indietro invece il poliziotto genovese Marco Abbruzzese, quarantesimo, e il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi, sessantatreesimo.

GRAND PRIX ITALIA: NEL GIGANTE A PONTE DI LEGNO SUCCESSO ALBANESE CON DENNI XHEPA. GIULIO PAOLO CAZZANIGA E FRANCESCO SADOWSKI PRI- MO E TERZO TRA GLI ASPIRANTI

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si avvicinano e Denni Xhepa piazza un colpo importante. Il ventiduenne albanese cresciuto agonisticamente nello Sci Club Sestriere e nella squadra del Comita- to FISI Alpi Occidentali si è imposto nel primo Gigante FIS sulle piste di Ponte di Legno valido come prova del Grand Prix Italia Dicoflor sia per i Giovani che per gli Aspiranti.

Xhepa ha concluso con il crono complessivo di 1’,58”,12/100, precedendo per 76/100 il bergamasco Lorenzo Gerosa del Centro Sportivo Esercito, che si è imposto nella classifica del Grand Prix Italia Giovani. Sul po dio anche il poliziotto ampezzano Marco De Zanna, terzo ad 83/100. Secondo nel GP Italia Giovani è il poliziotto di Madesimo Nicolò Pedroncelli, quinto al traguardo; terzo il poliziotto valdostano Peter Corbellini, sesto al traguardo.

Ottima prova degli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali allenati da Nicola Andreani. L’ottavo posto al traguardo, con un ritardo di 1”,45/100, è valso al lecchese Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone il successo tra gli Aspiranti. Nella classifica dei nati nel 2008 e 2009 Cazzaniga ha preceduto l’abruzzese Andrea Piccone dell’MM Crew Ski, ventiduesimo assoluto, e il genovese Francesco Sadowski dell’Equipe Limone e della squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali, quarantesimo assoluto. Da segnalare anche il diciottesimo posto del torinese Pietro Casartelli dell’Aeronautica Militare, il diciannovesimo dell’ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx, il ventottesimo di Filippo Mazzia dello Sci Club Mera e il trentottesimo del pragelatese Lorenzo Cuzzupè del Centro Sportivo Esercito.

EDOARDO SARACCO VINCE IL SECONDO SLALOM FIS DEL CIRCUITO FAR EAST CUP ALL’ALPENSIA SKI RESORT IN COREA DEL SUD. IN CANADA ANITA FROLA QUARTA ASSOLUTA E SECONDA ASPIRANTE NELLA DISCESA FIS DI KIMBERLEY

La trasferta in Corea del Sud di Edoardo Saracco prosegue alla grande. Martedì 27 gennaio il carabiniere limonese ha vinto il secondo Slalom FIS valido del circuito della Far East Cup, che coinvolge Asia e Oceania. Sulla pista ECO dell’Alpensia Ski Resort, il complesso sciistico che ha ospitato le Olimpiadi Invernali del 2018, Edoardo ha chiuso la sua gara con il tempo totale di 1’,32”,01/100, precedendo per 68/100 l’australiano Conor McAdam e per 1”,13/10 il norvegese Sebastian Hagan dello Stabaek Idraetsforening. Al decimo posto il carabiniere bresciano Federico Romele.

Ottime prestazioni lontano dalle piste di casa anche per la diciassettenne pecettese Anita Frola dell’Equipe Beaulard, che nella Discesa FIS disputata martedì 27 gennaio a Kimberley, nella provincia canadese della British Columbia, ha ottenuto un prestigioso quarto posto assoluto e secondo tra le Aspiranti, a 2”,23/100 dalla vincitrice, la canadese Mikayla Wunsch della University of Calgary, al traguardo in 1’14”,63/100. In campo maschile il torinese Jacopo Magro, anche lui dell’Equipe Beaulard, si è classificato trentatreesimo assoluto e tredicesimo degli Aspiranti. Inoltre Anita Frola si è classificata ventunesima assoluta e decima delle Aspiranti nello Slalom FIS disputato sabato 24 gennaio sempre a Kimberley.

MARTA MATTIO TERZA ASSOLUTA E PRIMA ASPIRANTE NEL GIGANTE FIS-NJR DI PASSO SAN PELLEGRINO VALIDO PER PER LA COPPA VENETO

Sono state ufficializzate le classifiche del Gigante FIS-NJR disputato sabato 24 gennaio al Passo San Pellegrino e valido per la Coppa Veneto. La gara è degna di nota per il terzo posto assoluto e primo tra le Aspiranti conquistato dalla verzuolese Marta Mattio dello Sci Club Sestriere. La competizione femminile è stata vinta dalla statunitense Noelle Roth dello Steamboat Springs Winter Sports Club, con il tempo totale di 2’,00”,23/100 e con distacchi rispettivamente di 56/100 e di 63/100 sulla sudafricana Lara Markthaler e su Marta Mattio. Bene anche la pragelatese Ludovica Bianco Dolino, anche lei dello Sci Club Sestriere, quinta ad 1”,07/100. la gara maschile è stata vinta dall’altoatesino Mike Riffeser dell’Amateur Ski Team Alta Badia con il tempo totale di 1’,57”,23/100. Matteo Beozzi dello Sci Club Sestriere si è classificato ventinovesimo assoluto e settimo degli Aspiranti, mentre il compagno di squadra Ruggero Reita ha chiuso al trentaduesimo posto assoluto e al nono tra gli Aspiranti.

