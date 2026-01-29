Il 29 gennaio 2026, presso la sede del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani ad Alba, si è svolta una riunione tra i sottoscrittori del Protocollo d’intesa per la prevenzione di situazioni di sfruttamento lavorativo nel settore vitivinicolo. Il documento, firmato in Prefettura il 17 settembre precedente, coinvolge la Prefettura di Cuneo, la Regione Piemonte, i Comuni e le Unioni di Comuni del territorio, la Camera di Commercio di Cuneo, il Consorzio di Tutela, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali.

L’incontro, tenutosi nell’Aula Magna dell’Università di viticoltura ed enologia di Alba, ha ufficializzato l’adesione della Fondazione degli Industriali di Cuneo, rappresentata dalla Presidente Giuliana Cirio. La Fondazione intende sostenere attivamente il progetto, riconoscendone l’elevato valore sociale per lo sviluppo di un mercato del lavoro sano e rispettoso della dignità dei lavoratori.

Tra i temi principali, è stata presentata l’iniziativa del Prefetto per l’attivazione di un sistema di adesione da parte di contoterzisti e imprenditori della filiera vitivinicola a un percorso di legalità, tramite il rilascio di una “certificazione etica”. Tale certificazione, ottenibile su richiesta e previa istruttoria, garantisce condizioni di lavoro regolari e di vita dignitose, contrastando il caporalato e ogni forma di sfruttamento.

La certificazione etica mira anche a valorizzare la sostenibilità come leva competitiva per il territorio, promuovendo una filiera trasparente, socialmente responsabile ed eticamente sostenibile. Il Protocollo, sottoscritto con la Camera di Commercio di Cuneo, consente l’utilizzo degli strumenti informatici di Infocamere da parte della Prefettura, delle Forze di Polizia e dell’Ispettorato del Lavoro, per monitorare l’attività dei contoterzisti.

Presso la Camera di Commercio sarà istituito un elenco di contoterzisti agricoli virtuosi, da cui le aziende vitivinicole si impegneranno a selezionare i fornitori, tramite apposito addendum al Protocollo. L’iscrizione all’elenco, con rinnovo annuale, sarà subordinata alla verifica di requisiti specifici: assenza di precedenti penali, regolarità contributiva (DURC), rispetto del CCNL di riferimento e assenza di procedure fallimentari.

La Regione Piemonte ha espresso disponibilità a collaborare per l’attuazione dello strumento di certificazione, proponendo anche meccanismi premiali, inclusi quelli reputazionali, per le imprese aderenti.

La Presidente Cirio, anche in veste di Direttore Generale di Confindustria Cuneo, ha accolto con favore la proposta, definendola un modello avanzato di contrasto allo sfruttamento, capace di tutelare i lavoratori e valorizzare le imprese virtuose. Ha inoltre suggerito di estendere la certificazione anche alle aziende utilizzatrici, creando un sistema di certificazione di filiera e avviando un tavolo tecnico ristretto per definire requisiti su due livelli: legalità ed etica/qualità del lavoro.

Durante l’incontro sono stati discussi anche spunti operativi proposti dal Sindaco di Mango sul tema dell’abitare dignitoso e dal Presidente di Confagricoltura sull’istituzione di un sistema di trasporto dedicato.

Il Prefetto Mariano Savastano ha dichiarato: «Il nostro obiettivo è creare uno strumento efficace di contrasto e prevenzione del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, garantendo condizioni di lavoro regolari e di vita dignitose. Vogliamo valorizzare chi sceglie la legalità e sostenere un sistema concreto di responsabilità».

Ha concluso sottolineando il valore culturale dell’iniziativa, che favorisce la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile, in sinergia con il mondo accademico, economico, sociale e istituzionale.