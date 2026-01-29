«Il vino è cultura, identità e storia Deve preservare salde radici»

Marina Mortara Marsaglia, imprenditrice agricola, roerina doc è la nuova presidente delle Donne del Vino Piemonte ed ha raccolto il testimone dall’ex delegata per 7 anni, Ivana Brignolo Miroglio. Racconta ad Idea le evoluzioni del mercato enoico facendo leva su valori importanti come territorio e identità.

Quando è nata la sua passione per il vino e come è maturata la sua adesione all’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, fino a diventare oggi presidente delegata del Piemonte?

«La mia storia nel mondo del vino inizia molto presto. Sono entrata in questo settore da giovanissima, in seguito al matrimonio con mio marito, che era già titolare di un’azienda vinicola. In quegli anni frequentavo l’Università di Agraria a Torino e avevo già un forte interesse per il mondo agricolo. Il trasferimento a Castellinaldo, nel Roero, ha segnato l’inizio concreto della nostra avventura imprenditoriale. All’inizio l’azienda aveva un’impostazione agricola tradizionale, con frutteti e vigneti di Nebbiolo e Barbera. Nel 1983, in un momento storico in cui si iniziava a riscoprire l’Arneis, decisi di puntare con convinzione sulla viticoltura e in particolare sui vini bianchi, trasformando progressivamente l’azienda in una realtà esclusivamente vitivinicola. Non è stato un percorso semplice: tra la crisi del vino di fine anni Ottanta e l’emergenza del metanolo, le difficoltà non sono mancate. Tuttavia, erano anche anni di grande fermento culturale, quelli che hanno posto le basi per la rinascita del vino italiano. In quel contesto nascevano movimenti come Arcigola, poi Slow Food, e prendeva forma anche l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino. Un gruppo di donne visionarie, in un settore storicamente maschile, dove le figure femminili erano spesso presenti ma poco visibili. Ho conosciuto l’associazione alla fine degli anni Ottanta, frequentando il Vinitaly, e sono entrata ufficialmente nel 1997. Da allora il mio percorso professionale e quello associativo sono cresciuti in parallelo. Quando mi è stato proposto di assumere il ruolo di delegata del Piemonte, inizialmente ho provato un naturale timore, ma ho poi scelto di mettere a disposizione l’esperienza maturata in quasi trent’anni di associazione. Oggi mi considero una delle “memorie storiche” di questo lungo cammino».

A distanza di quasi quarant’anni dalla nascita dell’associazione, ha ancora senso parlare di donne nel mondo del vino come categoria distinta?

«Purtroppo sì. Chi oggi ha raggiunto posizioni di responsabilità è il risultato di un percorso fatto di impegno e determinazione, ma le difficoltà esistono ancora. Il mondo del vino, come molti altri settori produttivi, resta storicamente maschile. I dati sulla parità di genere nel mondo del lavoro in Italia confermano un ritardo culturale significativo. Oggi la situazione è migliorata, ma il tema rimane attuale».

Nelle nuove generazioni si intravedono segnali di cambiamento?

«Sì, in modo evidente. Il livello di formazione è cresciuto sensibilmente. Oggi molte giovani donne si occupano di enologia, export, marketing, gestione aziendale e possiamo sottolineare che la presenza femminile nel settore è più strutturata e consapevole, perché il mondo del vino offre opportunità molto diversificate».

Tra le finalità dell’associazione vi è anche la diffusione della cultura del vino. Quale progetto ritiene particolarmente significativo?

«Dal 2021 l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino ha avviato D-Vino, il progetto pilota di educazione alla cultura del vino rivolto agli istituti alberghieri e turistici. Piemonte, Emilia-Romagna e Sicilia sono state le prime regioni coinvolte. Abbiamo svolto lezioni strutturate dedicate alla storia del vino, al territorio, al servizio e alla comunicazione in sala. Con studenti minorenni non è possibile la degustazione, ma l’obiettivo era trasmettere consapevolezza culturale e professionale. Il vino rappresenta oggi una componente fondamentale dell’economia della ristorazione, ma spesso manca una preparazione adeguata per valorizzarlo. Il messaggio rivolto ai ragazzi è stato chiaro: il vino è cultura, identità e competenza».

Un percorso che si lega anche al tema del consumo consapevole.

«Esattamente. Oggi i giovani consumano alcol spesso in modo superficiale, privilegiando prodotti privi di storia e qualità. Il vino, invece, è il risultato di lavoro, tradizione e territorio. Educare alla conoscenza significa anche educare al rispetto del prodotto».

Qual è la presenza dell’associazione sul territorio piemontese e nel Cuneese?

«In Piemonte contiamo attualmente 123 socie. Nel Cuneese sono presenti circa 25 aziende. L’associazione è diffusa in tutto il territorio regionale: dal Torinese, Biellese, Novarese, Astigiano sino all’Alessandrino, con una forte rappresentanza anche nell’area del Gavi. Circa metà delle socie sono produttrici; le altre operano nella comunicazione, nella ristorazione, nell’enologia e nella sommellerie».

Qual è oggi la sfida per il mondo del vino piemontese?

«La sostenibilità. Produrre vini di qualità riducendo l’impatto ambientale e rispettando il territorio. In vigna, ad esempio, nei nostri territori non è prevista irrigazione; in cantina si investe sempre più in efficienza energetica e tecnologie a basso consumo. Il cambiamento climatico impone inoltre una riflessione sui vigneti, con la ricerca di cloni più resistenti al caldo e alla siccità. La vera sfida è mantenere l’identità dei vini, la biodiversità e la storicità dei territori, adattandosi alle nuove condizioni».

Il riconoscimento Unesco ha rafforzato questo percorso?

«Senza dubbio. Il turismo rappresenta oggi il principale motore economico del territorio. Il riconoscimento Unesco dei paesaggi vitivinicoli, insieme a quello della cucina italiana, ha creato una sinergia fondamentale tra cibo, vino e territorio, rendendo non solo Langhe, Roero e Monferrato, ma l’intero Piemonte una destinazione di grande rilievo internazionale».

Anche l’accoglienza in cantina è diventata centrale.

«Le Donne del Vino sono state pioniere anche in questo ambito. Tra le prime a investire nell’accoglienza, nella creazione di spazi dedicati alla degustazione e nel racconto del vino e della storia aziendale. Oggi oltre il 60% dei tour operator propone esperienze enogastronomiche: è questa integrazione tra cultura, paesaggio e prodotto a rendere non solo il Piemonte, ma tutta l’Italia unica».

Quali tendenze ritiene rilevanti per il futuro del consumo di vino?

«Le mode sono per loro natura effimere, mentre il vino richiede tempo. Per un vigneto servono anni, così come per costruire un’identità produttiva. Personalmente privilegio la tradizione e la coerenza. Meglio lavorare su vini autentici, eventualmente con gradazioni leggermente più contenute, piuttosto che inseguire tendenze che rischiano di snaturare il prodotto».

Un ultimo aspetto riguarda l’impegno sociale dell’associazione.

«Come Donne del Vino sosteniamo da anni il centro antiviolenza Medea, collaborando a eventi e raccolte fondi così come lavoriamo insieme all’associazione Bios di Alessandria, impegnata nel supporto alle donne operate al seno, contribuendo all’acquisto di materiale medico per le strutture ospedaliere. Crediamo fermamente che la solidarietà tra donne sia parte integrante della nostra identità associativa, accanto alla promozione della cultura del vino e del rispetto».