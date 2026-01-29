Il Carnevale secondo Titans tra allenamento, team building e … neve

Si avvicina il ponte di Carnevale e cresce l’attesa per il programma di Carnival Camp & Intensive Classes previsto per lunedì 16 e martedì 17 febbraio alla Palestra Titans. Mancano ormai pochissimi giorni alla scadenza delle iscrizioni agevolate, fissata al 31 gennaio, un’opportunità da non perdere per atleti e famiglie interessati a due giornate pensate per unire allenamento di qualità e organizzazione efficiente.

Il programma tecnico conferma le classi intensive, con sessioni mirate su rovesciate, flick e sequenze, salti, tesi e full, oltre all’acrobatica applicata al performance cheer. Allenamenti concentrati e strutturati, ideali per rifinire i dettagli tecnici in un momento chiave della stagione, a ridosso delle prime competizioni.

Accanto all’allenamento, il Carnival Camp rappresenta una soluzione completa per la giornata intera: un servizio organizzato che accompagna gli atleti dalle 7:30 alle 18:30, con attività di gioco, team building e momenti di socialità, senza interferire con le classi intensive ma integrandole in modo funzionale. È prevista anche la possibilità di partecipazione part-time, per rispondere alle diverse esigenze familiari.

A completare l’esperienza, martedì 17 febbraio è in programma la facoltativa giornata sulla neve a Limone Piemonte, una “giornata bianca” all’insegna del divertimento e della condivisione: giochi sulla neve, pranzo al sacco, visita a Vernante e merenda in cioccolateria. Un’attività ricreativa pensata come momento di gruppo, accessibile anche separatamente rispetto al camp.

Le iscrizioni sono aperte: la quota agevolata è valida solo fino al 31 gennaio. Tutti i dettagli su costi, orari e modalità di partecipazione sono disponibili tramite il seguente link di iscrizione.

Un’occasione concreta per allenarsi, crescere come squadra e vivere il Carnevale in modo attivo, dentro e fuori dalla palestra.