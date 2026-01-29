«Educare alla semplicità in un mondo che corre»

Il tempo accelera, le richieste aumentano, le aspettative diventano sempre più pressanti. Dentro questo scenario Giovanni “Giampy” Sandri, 55 anni, entra da undici anni nelle scuole medie e superiori con un progetto che va in direzione opposta. Cammina da seduto su una sedia a rotelle, è presidente dell’associazione Raggi da Oltreconfine e porta nelle aule un’esperienza concreta di ascolto, fragilità e lentezza consapevole.

«I ragazzi non sono diventati complicati perché lo sono davvero – spiega –. Lo sembrano perché vivono immersi in sistemi che chiedono loro di essere sempre prestanti, veloci, efficienti, perfetti». Un contesto che non lascia margine all’errore e che trasforma la fragilità in qualcosa da nascondere.

Ogni anno Raggi da Oltreconfine incontra circa quindici scuole. Nel prossimo biennio saranno coinvolti circa 2.400 studenti, insieme alle loro famiglie, e oltre 300 insegnanti dei diversi consigli di classe. Un percorso reso possibile anche grazie al sostegno della Fondazione Crc e della Fondazione Matteo Costamagna, che hanno creduto nel valore educativo e sociale del progetto. Numeri importanti, ma il valore dell’iniziativa si misura soprattutto nello spazio umano che riesce a creare.

Nei laboratori non vengono offerte soluzioni facili. Viene proposta un’esperienza. «In quattro ore di scuola proviamo a offrire un tempo non giudicante, parole vere, storie autentiche – racconta Sandri –. Se vogliono, i ragazzi possono fermarsi, respirare, riconoscere le proprie fragilità non come limiti, ma come risorse».

Il fulcro del lavoro è la semplicità. Non intesa come riduzione o superficialità, ma come scelta profonda. «La semplicità non è semplificazione – sottolinea –. È la capacità di distinguere l’essenziale dal superfluo. Richiede tempo, spazio, ascolto. E soprattutto il coraggio di togliere ciò che avanza».

Sandri richiama spesso l’immagine di Michelangelo: la statua è già dentro il blocco di marmo, basta eliminare il resto. «Anche nella vita è così. Ognuno può cogliere la semplicità che si nasconde dentro un’apparente complicazione».

Il confronto con i ragazzi restituisce differenze evidenti: tra medie e superiori, tra licei e istituti tecnici o agrari. «Non è una questione di capacità. È una differenza di sensibilità e di contesto culturale». E c’è un tratto che emerge con forza: «Questi ragazzi sembrano non avere più fame di cultura. Vedono solo la loro parte, diventano egocentrici. Ma non per colpa loro. Sono lo specchio del mondo in cui vivono».

Per questo, secondo Sandri, l’educazione dovrebbe iniziare prima. «Bisognerebbe scendere alle quinte elementari. Insegnare prima che la corazza diventi più forte. Alle superiori, spesso, le corazze sono già indossate».

Educare alla semplicità, oggi, significa educare al benessere. «In un tempo che chiede ai ragazzi di essere sempre di più», conclude Sandri, «la semplicità è una conquista fragile, vulnerabile, spesso ostacolata. Ma è anche rasserenante, liberante, persino gioiosa». Una direzione che Raggi da Oltreconfine continua a indicare, scuola dopo scuola, grazie anche al sostegno di chi ha scelto di investire in un’educazione attenta alle persone, prima ancora che alle prestazioni.