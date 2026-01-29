Croce Rossa di Mondovì: «Io, commissario con il cuore da volontaria»

La Croce Rossa di Mondovì è commissariata. Si tratta di una delle realtà più importanti dell’assistenza nella “Granda” nel delicato campo dei servizi sanitari per primo soccorso, trasporto infermi (118) e assistenza socio-sanitaria a livello territoriale: nel 2025 ha 12.900 servizi assistenziali di emergenza, per un totale di 409mila km con i propri mezzi per servizi assistenziali e 132.600 servizi di emergenza, anche di notte. Il commissariamento non ferma l’attività, anzi chi ne è a capo dopo le dimissioni del Consiglio d’amministrazione ha la totale responsabilità di ogni atto e decisione, senza passare attraverso la valutazione e la condivisione del Consiglio. «La telefonata è arrivata all’improvviso, mi chiamava ad un dovere e ho detto di sì perché rispondo sempre a “Ovunque per chiunque”, uno dei motti della nostra organizzazione». Lina Turco non è nuova all’ambiente della Croce Rossa di Mondovì. È stata presidente del Comitato monregalese dal 2020 al 2024, guidandolo in una delle fasi più complesse della storia recente: erano gli anni dell’emergenza pandemica, della sofferenza del comparto sanitario e dell’emergenza in generale. Quando il coordinatore regionale Vittorio Ferrero l’ha chiamata per sondarne la disponibilità, lei ha detto sì per onorare l’organizzazione fondata nel maggio 1982: allora si chiamavano “Volontari del Soccorso”. Il presidente regionale della Croce Rossa, a suo tempo, aveva preso atto della situazione, ringraziando il direttivo uscente per il lavoro svolto e annunciando il passaggio a una gestione commissariale.

«Ho ben presente – osserva la Turco – che tornare alla guida di un ente così complesso come la Croce Rossa monregalese, non è cosa semplice. In pratica sono stata precettata (sorride, ndr)». Il commissariamento si è verificato in seguito alle dimissioni del presidente Diego Gola (dopo solo un anno e mezzo) e di tre consiglieri su quattro (Valentina Vinai, Ivo Manera e Pierfrancesco La Cara), vale a dire quattro componenti su cinque dell’organo direttivo. Le dimissioni sono state formalizzate il giorno successivo all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio: “motivi personali” ha riferito l’ex presidente Gola. Si parla di una realtà con numeri importanti. Sono 5 le sedi dislocate sul territorio: oltre a Mondovì, ci sono le delegazioni di Villanova, San Michele, Niella Tanaro e San Giacomo di Roburent e poi Prato Nevoso, Artesina, Viola Saint Gréé, San Giacomo di Roburent che nel periodo invernale danno parecchio lavoro. Un territorio pari a 616.94 km quadrati, per un totale di 52.400 abitanti. L’autoparco comprende 41 mezzi, di cui 15 ambulanze e 24 autovetture per trasporto disabili e normodotati: acquistati in autonomia, gestiti in modo diretto dalla Croce Rossa monregalese. E poi 10 dipendenti (2 amministrativi che possono anche fare trasporto di emergenza) e 444 soci iscritti (con tessera), in realtà sono operativi circa la metà, tutti volontari. Oltre a loro c’è il Corpo delle Infermiere Volontarie, essenziali nella gestione, tra le altre cose, di tutto il mondo dedicato allo Sportello Anti Violenza: una ventina di volontarie e anche due case rifugio per le donne in difficoltà. Nei giorni scorsi ha rinnovato le convenzioni con le Case di Riposo sul territorio del Monregalese. Che cosa fa il commissario? «In pratica sono le stesse prerogative del presidente – spiega Lina Turco –, ma ogni decisione è presa in assenza di altri confronti, come il consiglio che è attivo quando il presidente è in carica. Insomma pieni poteri, ma sono commissario interno, nel senso che conosco da dentro la macchina della Croce Rossa e sono stata presidente per quattro anni. La situazione che ho trovato è tranquilla, c’è da riorganizzare qualche servizio, ma si deve lavorare con spirito di collaborazione». Il futuro? «Il mio incarico di commissario dovrebbe traghettare l’organizzazione fino a nuove lezioni previste per maggio 2026», conclude Lina Turco.

Chiamate al 118: 5.380 per codici rossi

Che cosa accade quando si compone il numero di emergenza 118 e quali sono i numeri che lo caratterizzano? Al numero 118 risponde un operatore sanitario (infermiere o medico) della Centrale Operativa di Emergenza Sanitaria, che gestisce le richieste di soccorso medico-urgente, valutando la situazione e inviando i mezzi appropriati (ambulanza, automedica) dopo aver raccolto le informazioni essenziali sull’emergenza e la posizione. Nelle zone dove è attivo il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, la chiamata al 118 viene instradata lì, dove un operatore smista poi la chiamata al 118 per il soccorso sanitario. Sono quattro le Centrali Operative del 118 piemontesi, afferenti ad Azienda Zero, cioè quelle di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino. E sono quasi 500 mila gli interventi registrati nel 2025, in Piemonte. Un dato costante negli ultimi tre anni (2023/2025), pur registrando un lieve incremento (poco più del 2%): vuol dire che non ci sono cambiamenti strutturali nella domanda di emergenza. La Centrale Operativa del 118 di Cuneo è diretta dal 1° gennaio da Giovanni Marraccini. Negli ultimi tre anni i codici rossi sono passati dai 5.606 del 2023 ai 5.380 del 2025, i gialli da 26.127 a 25.859, i verdi da 30.200 a 33.402 e i bianchi da 3.518 a 3.317.