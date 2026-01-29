Con Apro Formazione si ottiene il Diploma di Maturità

Apro Formazione continua a investire nell’evoluzione della propria offerta formativa, con l’obiettivo di offrire agli studenti strumenti sempre più solidi e concreti per costruire il proprio futuro personale e professionale. In questa direzione si inserisce una novità di grande rilievo che sarà attiva a partire dall’anno formativo 2026/2027 e che amplia ulteriormente le opportunità a disposizione dei ragazzi che scelgono la formazione professionale.

Dal prossimo anno formativo, infatti, per gli allievi che si iscriveranno al primo anno dei corsi Alberghiero e Grafico Multimediale sarà possibile, al termine del quarto anno, sostenere l’Esame di Stato presso gli istituti professionali statali della filiera e conseguire il Diploma di Maturità. Un traguardo che apre nuove prospettive: col titolo acquisito sarà possibile iscriversi all’università, proseguire gli studi in un ITS Academy oppure accedere direttamente al mondo del lavoro e delle professioni.

Il nuovo percorso si inserisce nella filiera tecnologico-professionale denominata 4+2, un modello che prevede una stretta collaborazione tra istituti professionali di Stato e agenzie di formazione professionale. L’obiettivo è garantire agli studenti il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previste dai percorsi quinquennali, assicurando al contempo una preparazione adeguata al conseguimento del diploma di maturità.

Nella provincia di Cuneo, Apro è partner della filiera insieme all’IIS Piera Cillario, indirizzo Arte Bianca di Neive, e all’IIS Giolitti Bellisario di Mondovì per i percorsi del settore Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera. Per la provincia di Asti, invece, la scuola partner è l’Istituto Professionale Quintino Sella, indirizzo Servizi Commerciali, riferimento per il percorso grafico e multimediale.

Apro Formazione sta inoltre lavorando con l’Istituto Artom di Canelli per estendere la sperimentazione della filiera 4+2 anche ai percorsi di Operatore Elettrico e Meccanico, a partire dall’anno formativo 2027/2028, confermando una visione di sviluppo costante e progressivo.

«Questa novità rappresenta un passo importante nel percorso di crescita della nostra scuola», sottolinea Maura Reolfi, responsabile della sede di Alba di Apro Scuola. «Ampliare le possibilità formative dei nostri studenti significa offrire loro più strumenti, più scelte e più futuro».

Per maggiori informazioni sulle iscrizioni e sulla possibilità di accedere al quarto anno al Diploma di Maturità, è possibile contattare Apro Formazione chiamando il numero 0173284922 oppure scrivendo a [email protected].