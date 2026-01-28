Un anno di Cuneo-Savigliano Arenaways, bilanci e progetti

Aun anno dalla riattivazione della Cuneo-Saluzzo-Savigliano, grazie ad Arenaways, il tema ferroviario è tornato al centro del dibattito nel Cuneese. Perché da un lato si celebra una linea tornata operativa dopo oltre un decennio di stop, dall’altro c’è il progetto – ancora da finanziare – della Ceva-Garessio-Ormea, che dovrebbe riaprire nel 2027.

La Cuneo-Saluzzo-Savigliano intanto ha segnato un passaggio simbolico: il ritorno del treno su una direttrice considerata strategica per la mobilità locale. Ma il primo anno di esercizio non è stato privo di difficoltà. La linea a volte risulta penalizzata da tempi di percorrenza poco competitivi, un’infrastruttura datata e la concorrenza dell’auto che di conseguenza resta forte. Il fondatore Giuseppe Arena aveva anticipato, proprio su queste pagine, le problematiche segnalate recentemente da alcuni utenti: «I problemi e i ritardi sulle linee attuali? Non mi spavento. Far girare i treni è complicato, la digitalizzazione è un’arma a doppio taglio. Bisogna lavorare per migliorare tutto il sistema. Il nostro obiettivo è avere un servizio efficiente e prevenire, dove possibile, le problematiche».

La puntualità e l’affidabilità dipendono ovvimente in larga parte dalla rete che, in Piemonte, ogni giorno fa registrare ritardi e intoppi. Ma sul piano dell’impegno, per Arenaways valgono i numeri: «Abbiamo prodotto fino a 142 treni alla settimana – spiega il direttore generale Matteo Arena –, con 24 collegamenti nei giorni feriali, di cui 14 lungo tutto il percorso Cuneo-Saluzzo-Savigliano e 10 nella tratta Saluzzo-Savigliano. Nel corso del primo anno di attività sono stati utilizzati circa 6.000 treni, per un totale di oltre 200mila chilometri percorsi. Il numero di passeggeri è salito nel corso dei mesi, tracciando un trend costante di crescita».

Nel bilancio ci sono tante iniziative avviate sul territorio: «Ad esempio, con la Fondazione Amleto Bertoni è stato stipulato un accordo pluriennale per l’utilizzo del treno in occasione dei principali eventi di Saluzzo, come Start, C’è Fermento, Terres Monviso Outdoor Festival e la Mezza del Marchesato. Un altro accordo di sponsorizzazione è stato stipulato con la Scuola del Cammino per il Fitwalking del Cuore di Saluzzo. In occasione del Cuneo Bike Festival invece è stato organizzato un treno speciale che ha portato gli appassionati delle due ruote a Limone Piemonte per assistere all’arrivo della seconda tappa de La Vuelta. Per la Stracôni, evento cuneese dalla grandissima partecipazione popolare (oltre 21.000 iscritti), è stato organizzato un treno speciale Savigliano-Cuneo (via Fossano). Oppure il treno speciale Torino-Busca organizzato in collaborazione con Casa Francotto e Abbonamenti Musei Piemonte per portare i titolari della tessera musei alla scoperta della bellissima mostra “SBAM! Un percorso nella Pop Art”, del museo dell’Ingenio e della tradizionale sfilata di Carnevale». E intanto l’innovativo Treno della Neve nelle giornate dell’1 e del 15 febbraio porterà ancora gli appassionati di sci e snowboard da Torino direttamente alla Riserva Bianca di Limone Piemonte con tariffe decisamente interessanti, un servizio avviato dallo scorso mese di dicembre.

Regione Piemonte sostiene il lavoro di Arenaways. L’assessore ai Trasporti Marco Gabusi parla di un investimento politico prima ancora che tecnico: «La Cuneo-Saluzzo-Savigliano è una linea su cui la Regione ha creduto perché collega aree produttive e centri importanti. Non è un’operazione spot: va consolidata, migliorata e accompagnata nel tempo».

Molto più complesso il dossier della Ceva-Garessio-Ormea, linea sospesa dal 2012 e tornata sul tavolo regionale. Secondo le valutazioni tecniche, la riapertura richiede interventi pesanti su armamento, opere civili e sicurezza, con un costo stimato tra i 30 e i 50 milioni di euro. Le risorse, al momento, non sono ancora disponibili.

Fabio Mottinelli, sindaco di Ceva, ha chiesto chiarezza: «La Ceva-Ormea non può restare un annuncio. Per il nostro territorio è una questione di accessibilità e di sviluppo. Senza un collegamento ferroviario efficiente, le aree interne rischiano di restare isolate». Sulla stessa linea il sindaco di Ormea, Giorgio Ferraris, che lega la ferrovia alla tenuta sociale della valle: «Non si parla solo di trasporti, ma di servizi essenziali. La ferrovia è un presidio contro lo spopolamento. Dire che riaprirà senza indicare tempi e fondi certi rischia di creare solo aspettative». Gabusi riconosce il problema: «Sappiamo quanto la Ceva-Ormea sia importante. Oggi il nodo non è la volontà politica, ma la copertura finanziaria. Senza risorse certe non si aprono cantieri, e su questo dobbiamo essere chiari con i territori». Gli interventi previsti comprendono il risanamento dell’armamento ferroviario e delle opere civili, l’adeguamento tecnologico dei sistemi di circolazione, l’installazione del Sistema di Controllo Marcia Treno e l’ammodernamento delle stazioni lungo la linea.