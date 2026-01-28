Pericolo valanghe sul versante francese: chiusa la SS 20 a Limone Piemonte

A causa del pericolo di valanghe sul versante francese, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la SS20 “Del Colle di Tenda e di Valle Roja” dal km 108,639 al km 111,900, a Limone Piemonte. La chiusura è in vigore fino a cessata necessità. Il tunnel sarà riaperto al transito non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.