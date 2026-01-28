Il polo universitario di Asti al salone di orientamento Alba Bra

Il polo universitario Rita Levi Montalcini di Asti presenta i propri corsi di laurea nell’ambito del salone telematico organizzato dal Comune di Alba. L’appuntamento è per lunedì 9 febbraio, dalle 16.30 alle 17 collegandosi al sito dell’ufficio Informagiovani.

Tutti gli studenti interessati potranno seguire le presentazioni e porre domande per le lauree triennali di Infermieristica (Unito), Scienze Motorie (Unito), Servizio Sociale (Università del Piemonte Orientale). In programma le presentazioni dei corsi dell’area scientifica, tecnologica e dell’Arma dei Carabinieri.

Altri appuntamenti sono previsti mercoledì 11 e venerdì 13 febbraio dedicati all’area umanistica, linguistica, giuridica, ai corpi militari, ITS e accademie artistiche. Il salone dell’orientamento proposto in modalità telematica coinvolge ogni anno centinaia di studenti dell’area geografica Albese Braidese Langhe e dei comuni Astigiani prospicenti la provincia di Cuneo. Per informazioni richiedere info e link a: [email protected] tel. 0173-292348 oppure 349.