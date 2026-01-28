Bra ha celebrato la Giornata della Memoria

“Mai come in questo momento è importante mantenere viva la memoria”: lo ha ribadito il sindaco Gianni Fogliato nell’avviare le iniziative organizzate dalla Città di Bra per celebrare l’edizione 2026 del Giorno della Memoria, ricorrenza dedicata al ricordo delle vittime della Shoah e occasione di riflessione sui valori della libertà, della dignità umana e della responsabilità collettiva.

Le celebrazioni hanno preso il via nella mattinata di ieri, martedì 27 gennaio, con la commemorazione delle vittime cittadine dell’Olocausto che si è svolta all’angolo tra via Principi di Piemonte e via Audisio, in corrispondenza della pietra d’inciampo che ricorda la figura di Adalberto Balog, elettromeccanico che lì viveva e lavorava e che trovò la morte ad Auschwitz. Alla presenza di molti studenti delle scuole braidesi sono intervenuti il sindaco, il consigliere comunale e presidente della Scuola di Pace Marina Isu e il prof. Emanuele Forzinetti, che ha raccontato alcuni episodi delle persecuzioni razziali attuate a Bra, a cominciare dalla storia dello stesso Balog e della sua famiglia.

Nel pomeriggio, alle 18, l’attenzione si è spostata nella Sala del Consiglio comunale, dove è stata presentata la nuova edizione aggiornata del libro del prof. Forzinetti “Ebrei a Bra: 1938-45. Memoria e storia tra leggi razziali e solidarietà umana”. Tra gli interventi, anche la testimonianza di Giulio Mortara, rifugiato a Bra.

Le iniziative del Giorno della Memoria sono organizzate dal Comune di Bra in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea di Cuneo.

