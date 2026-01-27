Ospedale di Cuneo, “La gara per la fattibilità affidata a Scr”

“La procedure di gara per l’affidamento del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) del nuovo ospedale di Cuneo sarà a cura di Scr Piemonte Spa”. Lo ha detto l’assessore Andrea Tronzano, rispondendo a un’interrogazione sull’avanzamento della nuova struttura presentata da Mauro Calderoni. Per questo motivo è stata formalmente adottata la delibera di adesione alla convenzione con Scr la cui sottoscrizione è prevista nei prossimi giorni.

In particolare, l’esponente del Pd, chiede la conferma che il nuovo ospedale “costituisca una priorità strategica del sistema sanitario regionale e pertanto se l’Esecutivo intenda presentare con urgenza al Consiglio regionale un cronoprogramma dettagliato e verificabile con iniziative concrete, in attesa della realizzazione del nuovo ospedale, per garantire il pieno mantenimento e rafforzamento del Santa Croce e Carle”.

Leggendo una nota del collega Federico Riboldi, Tronzano spiega che “l’Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle coordinerà l’intero iter attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro per monitorare costantemente l’andamento delle attività, supportare l’interlocuzione tecnica e garantire coerenza rispetto alle linee strategiche del progetto. L’iter sta proseguendo anche in relazione alla recente sentenza del Tar Piemonte pubblicata lo scorso 12 gennaio che ha confermato la legittimità delle procedure svolte, consentendo di proseguire con serenità e fermezza le attività programmate”.

Nel corso del question time è stata data anche risposta alle interrogazioni: “Mentre l’attuale CUP prende l’influenza, cosa fa Riboldi per far partire il nuovo CUP?” presentata da Giulia Marro (Avs); “Il finanziamento regionale dei Comuni ex ASA è coordinato con il finanziamento statale?” di Paola Antonetto (Fdi); “Esiti dei monitoraggi ARPA Piemonte su pozzi in prossimità del cantiere del Terzo Valico nel Comune di Pozzolo Formigaro (AL) accertamento dell’origine e misure di tutela sanitaria” di Pasquale Coluccio (M5s); “Assunzione di un nuovo mutuo per rifinanziamento leasing relativo all’acquisto del complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte” di Fabio Isnardi (Pd); “Quando sarà pubblicato il nuovo bando per i finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore?” di Alice Ravinale (Avs); “Mancata trasmissione nei termini dei chiarimenti richiesti sul bilancio 2024 della A.O.U. ‘Città della Salute e della Scienza di Torino’ e presunto disavanzo dell’attività libero-professionale intramuraria (ALPI) – verifiche regionali, rispetto della normativa e conseguenti determinazioni” di Alberto Unia (M5s); “Stato della nuova procedura di gara per il servizio di lavanolo presso le aziende sanitarie e garanzie sul rispetto delle clausole occupazionali e di sicurezza” di Valentina Cera; “Urgente applicazione delle Linee Guida nazionali del 19 settembre 2025 sulla formazione degli assistenti familiari” di Monica Canalis (Pd); “Politiche regionali di sostegno alle razze autoctone piemontesi nel CSR 2023-2027”di Marco Protopapa (Lega). Non è stata svolta in Aula l’interrogazione di Sarah Disabato “Appalto di vigilanza armata presso la sede della Regione Piemonte – cambio appalto e mancata retribuzione dei lavoratori” alla quale è stata data risposta scritta.