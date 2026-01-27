Sabato 31 gennaio al castello di Fossano l’assemblea dei delegati di Cia Agricoltori italiani di Cuneo eleggerà il nuovo presidente provinciale. Il presidente uscente, Claudio Conterno, dopo due mandati, a norma dello statuto dell’Organizzazione non può più essere riconfermato.

L’assemblea elettiva, riservata ai delegati espressi dalle assemblee zonali del territorio, è in programma alle 9,30, mentre alle 11 si terrà l’assemblea ordinaria, aperta a tutti, con la tavola rotonda “Dalle aree interne all’Europa: costruire il futuro dell’agricoltura in provincia di Cuneo”, alla quale prenderanno parte gli assessori regionali all’Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni e alla Montagna Marco Gallo, il direttore nazionale di Cia Agricoltori italiani Maurizio Scaccia, il vicepresidente nazionale Giammichele Passarini, il presidente regionale di Cia Piemonte Gabriele Carenini e il neo eletto presidente provinciale di Cia Cuneo.

Nei giorni successivi, le direzioni regionale e nazionale di Cia Agricoltori italiani saranno chiamate a ratificare la nomina del direttore provinciale, al momento Igor Varrone (che non ha vincoli sulla riconferma), che verrà proposta dal nuovo Consiglio direttivo di Cia Cuneo.